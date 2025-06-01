Депутат Говырин оценил инициативу самозапрета азартных игр

По словам парламентария, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий закрепить на федеральном уровне механизм добровольного самоограничения участия граждан в азартных играх. Речь идет не о тотальном запрете, не об усилении контроля со стороны государства, а о праве самого человека принять решение и зафиксировать его в юридически значимой форме.
Законопроект создает новый инструмент: физическое лицо может направить через портал «Госуслуги» заявление о включении себя в специальный перечень — реестр тех, кто отказался от участия в азартных играх. После этого в течение оговоренного срока (не менее года) такие граждане не смогут заключать пари в букмекерских конторах, участвовать в тотализаторах, посещать залы игровых автоматов и казино, а также не будут получать рекламные рассылки от организаторов.
«Отказ не может быть отозван преждевременно, что позволяет избежать эмоциональных и импульсивных решений. Повторные включения в перечень ужесточают правила: минимальный срок увеличивается, чтобы предотвратить циклические срывы. Исключение из списка допускается также строго регламентировано — не ранее чем через 12 месяцев, с обязательной электронной идентификацией и сопровождением всех шагов через инфраструктуру электронного взаимодействия государственных сервисов», — пояснил Говырин.
Особое внимание уделяется защите персональных данных, добавил он. Реестр закрыт от общего доступа и используется только уполномоченными структурами: организаторами игр, регулятором и надзорными органами. Попутно вводится запрет на любые формы взаимодействия с лицом из перечня: от заключения пари до выдачи жетонов и маркетинговых сообщений. Нарушения повлекут юридическую ничтожность заключенных сделок, подчеркнул депутат.
По мнению Говырина, у зависимого появляется шанс на дистанцию — реальную, с юридическими границами, в которую не вмешаются ни менеджеры казино, ни соблазн навязчивой рекламы.
«На смену формальной борьбе с зависимостью приходит модель, в которой инициатива отдается самому человеку, а государство создает технологически защищенный канал для исполнения его воли. Это подход, в котором контроль осуществляется не сверху, а изнутри — через добровольное заявление, оформленное как правовой акт», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».