Депутат Говырин оценил инициативу самозапрета азартных игр

Законопроект создает новый инструмент: физическое лицо может направить через портал «Госуслуги» заявление о включении себя в специальный перечень — реестр тех, кто отказался от участия в азартных играх. После этого в течение оговоренного срока (не менее года) такие граждане не смогут заключать пари в букмекерских конторах, участвовать в тотализаторах, посещать залы игровых автоматов и казино, а также не будут получать рекламные рассылки от организаторов.



«Отказ не может быть отозван преждевременно, что позволяет избежать эмоциональных и импульсивных решений. Повторные включения в перечень ужесточают правила: минимальный срок увеличивается, чтобы предотвратить циклические срывы. Исключение из списка допускается также строго регламентировано — не ранее чем через 12 месяцев, с обязательной электронной идентификацией и сопровождением всех шагов через инфраструктуру электронного взаимодействия государственных сервисов», — пояснил Говырин.



Особое внимание уделяется защите персональных данных, добавил он. Реестр закрыт от общего доступа и используется только уполномоченными структурами: организаторами игр, регулятором и надзорными органами. Попутно вводится запрет на любые формы взаимодействия с лицом из перечня: от заключения пари до выдачи жетонов и маркетинговых сообщений. Нарушения повлекут юридическую ничтожность заключенных сделок, подчеркнул депутат.



По мнению Говырина, у зависимого появляется шанс на дистанцию — реальную, с юридическими границами, в которую не вмешаются ни менеджеры казино, ни соблазн навязчивой рекламы.