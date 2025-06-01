Американский экономист усомнился в выгоде сделки по металлам для экономики США

Как указал эксперт, никто наверняка не осведомлен, какие именно запасы есть на украинской территории, соответственно не оценена выгода их добычи в целом. При этом Сакс не исключил, что Украина обладает ценными минералами. Однако, по его словам, вряд ли украинские запасы могут стать «золотым дном» для Соединенных Штатов.