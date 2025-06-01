Американский экономист усомнился в выгоде сделки по металлам для экономики США

«Не особо», — таким образом он ответил на вопрос ТАСС, выиграет ли экономика США от сделки по ресурсам.
Как указал эксперт, никто наверняка не осведомлен, какие именно запасы есть на украинской территории, соответственно не оценена выгода их добычи в целом. При этом Сакс не исключил, что Украина обладает ценными минералами. Однако, по его словам, вряд ли украинские запасы могут стать «золотым дном» для Соединенных Штатов.
1 мая Вашингтон и Киев подписали соглашение по недрам. В рамках него будет создан специальный инвестиционный фонд, который должен направлять доходы от разработки месторождений на восстановление Украины.
При этом, по данным СМИ, заключенная сделка не принесет прибыли от добычи полезных ископаемых в течение десятилетия и потребует больших инвестиций частного сектора для осуществления проектов.