В России с 1 июня начнут блокировать подозрительные переводы

До этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России с 30 мая начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тысяч рублей. Изменения касаются только операций с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.