В Дубае Duty Free за месяц продал «вирусный» шоколад на $8 млн

Десерт из шоколада, фисташковой пасты и катаифи приобрел популярность в 2024 году из-за обзоров блогеров. Быстрый рост спроса на это лакомство привел к тому, что за год стоимость фисташек на мировом рынке выросла на треть — с $7,65 до $10,30 за фунт (450 г).