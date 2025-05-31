Названы три шага по формированию финансовой подушки безопасности

Шаг 3. Проверять актуальность. Размер финансовой подушки безопасности всегда должен быть актуальным. Для этого следует на ежеквартальной и ежегодной основе пересчитывать накопленную сумму и вносить поправку в ее размер на основе текущего уровня инфляции, изменения уровня дохода и появления новых статей расходов.