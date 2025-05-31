Названы три шага по формированию финансовой подушки безопасности

Зачем нужна финансовая подушка безопасности
Финансовая подушка безопасности представляет собой резервную сумму денежных средств, которая при необходимости позволяет в течение определенного промежутка времени покрывать непредвиденные расходы и компенсировать потерю источников дохода. Данный инструмент помогает человеку избежать долгов, дает уверенность в завтрашнем дне и уменьшает уровень стресса.
Согласно исследованию банка ВТБ, 51% россиян имеют перед собой цель по созданию финансовой подушки безопасности, 34% намерены копить деньги на приобретение жилья, 28% — на обеспечение себе достойной старости, 25% — на образование детей и 8% — на покупку им квартиры.
Алгоритм по формированию финансовой подушки безопасности
Для формирования финансовой подушки безопасности следует выполнить три основных шага. Рассмотрим их подробнее.
Шаг 1. Определить размер. Финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для комфортной жизни в случае снижения дохода в течение 6−12 месяцев. При определении ее размера следует учесть:
- базовые затраты, которые включают в себя аренду жилья и оплату жилищно-коммунальных услуг, питание, проезд и иные обязательные расходы;
- дополнительные затраты, например, на лечение, образование, страхование жизни
и т. д.
Также следует оценить, насколько стабильны текущие источники дохода. Если их стабильность вызывает вопросы, то на финансовую подушку может потребоваться сумма с расчетом на более длительный период времени.
Шаг 2. Выбрать способ накопления и хранения денег. Есть несколько способов накопления денег для финансовой подушки безопасности. Выделим главные из них:
- на ежемесячной основе откладывать часть дохода, например, в размере от 10% до 20%;
- метод «50−30−20», при котором 50% ежемесячного дохода направляется на обязательные платежи и базовые затраты, 30% — на необязательные траты и развлечения, 20% — на финансовую подушку;
- оптимизация расходов путем выявления категорий, в которых затраты можно сократить либо вовсе исключить.
Для хранения накапливаемых денежных средств подойдут следующие инструменты:
- банковский депозит (при отсутствии частичного снятия с него денег процент, как правило, выше);
- накопительный счет (позволяет снять все деньги в любой момент, но процент на остаток при этом будет ниже первоначального);
- сберегательный счет (применяется, если необходимо обеспечить ликвидность и относительную доступность денег).
Отметим, что при использовании первых двух инструментов не лишним будет настроить автоматические переводы сразу после получения дохода с возможностью пополнения и капитализации. Это позволит сделать перечисления более системными.
Шаг 3. Проверять актуальность. Размер финансовой подушки безопасности всегда должен быть актуальным. Для этого следует на ежеквартальной и ежегодной основе пересчитывать накопленную сумму и вносить поправку в ее размер на основе текущего уровня инфляции, изменения уровня дохода и появления новых статей расходов.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.