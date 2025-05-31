Топ-5 банковских вкладов сроком на 3 месяца на 31 мая

Согласно аналитике маркетплейса «Финуслуги» по состоянию на 30 мая 2025 года, максимальная ставка для новых вкладчиков зафиксирована в Московском кредитном банке — 23% годовых при сумме депозита от 10 тыс рублей. Текущие клиенты банка могут разместить вклад на ту же сумму под 19,5% годовых, а на сумму от трех млн рублей — под 19,8%.