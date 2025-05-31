Топ-5 банковских вкладов сроком на 3 месяца на 31 мая

Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. В ожидании следующего заседания, которое состоится 6 июня, участники финансового рынка продолжают корректировать условия по депозитным продуктам.
Согласно аналитике маркетплейса «Финуслуги» по состоянию на 30 мая 2025 года, максимальная ставка для новых вкладчиков зафиксирована в Московском кредитном банке — 23% годовых при сумме депозита от 10 тыс рублей. Текущие клиенты банка могут разместить вклад на ту же сумму под 19,5% годовых, а на сумму от трех млн рублей — под 19,8%.
В Авто Финанс Банке сроки размещения на три месяца предусматривают доходность 20,8% годовых, при этом минимальная сумма вклада составляет 250 тыс рублей.
Ставку в 20% годовых для вкладов на три месяца от 10 тыс рублей предлагает Ак Барс Банк. Банк Дом.рф устанавливает ставку 19,9% для депозитов от 10 тыс рублей.
В банке Уральский финансовый дом размещение средств сроком на три месяца доступно под 19,8% годовых при минимальном взносе в 3 млн рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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