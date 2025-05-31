Шерсть всему голова: Как овцы съели людей и положили конец феодализму в Англии?

«Мы заставим их спрясть три фунта шерсти вместо двух Когда они приносят нам свою работу, они жалуются и говорят, что не могут прожить на свою плату Но если у них не будет хватать хотя бы одной унции пряжи, мы не постесняемся сбавить им три пенса…».