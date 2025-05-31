Нефтяные компании США начали закрывать буровые установки и увольнять персонал

Отмечается, что десятки компаний, занимающихся бурением скважин, намерены направить почти на 3,5% меньше средств, чем планировали ранее на проведение работ. В частности, компания из Хьюстона будет производить меньше буровых работ в бассейне Пермиан в Техасе и Нью-Мексико, однако увеличит объемы на богатом природным газом северо-востоке страны.