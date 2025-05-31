Названа сумма, которая нужна для получения в старости 150 тыс. рублей ежемесячно

«Чтобы получать сумму, эквивалентную 150 тыс. рублей в месяц (в сегодняшних ценах), нужно иметь капитал, который будет приносить 1,8 млн рублей в год с поправкой на инфляцию. Реальная доходность (за вычетом инфляции), достижимая на нашем рынке на протяжении нескольких лет подряд, составит в лучшем случае 5% годовых. То есть нужный размер капитала — от 36 млн рублей. Если вам 40 лет и у вас вообще нет никаких сбережений или активов (второй квартиры, дачи или большой квартиры, которую можно разделить и вывести часть деньгами), то 36 млн (с учетом инфляции) со средней зарплатой вы будете копить более 25 лет, даже если всю зарплату будете инвестировать в ценные бумаги. Если не будете инвестировать (держать на вкладах или накопительных счетах), то потребуется более 50 лет», — отметил Селезнев.