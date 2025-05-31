Мультяшные монеты

Ну, погоди!
«Ну, погоди!» — один из самых успешных сериалов в истории советской мультипликации.
Однако свой путь в 1969 году мультфильм начал довольно скромно — сначала «Ну, погоди!» был маленькой зарисовкой для пилотного выпуска «Веселой карусели». Перед авторами мультжурнала стояла задача создать сюжет на тему «нельзя обижать маленьких» — так и появился тандем Волка и Зайца.
Правда, первые версии героев сильно отличались от привычных нам образов: короткометражку с карикатурными персонажами поставил Геннадий Сокольский, и только после успешного выпуска было принято решение сделать самостоятельный мультсериал, режиссером которого стал знаменитый Вячеслав Котеночкин.
Памятная монета Банка России «Ну, погоди!» серии «Российская (советская) мультипликация», 3 рубля, 2018 год
Для памятной монеты, посвященной «Ну, погоди!», была выбрана сцена, где Волк и Заяц танцуют на коньках под «Кумпарситу». Хотя был и другой вариант эскиза: там Волк подкрадывался к Зайцу, чтобы его поймать. Однако в конце концов победила дружба. К тому же вариант с танцем придавал композиции динамики и хорошо компоновался для изображения на монете.
Бременские музыканты
Задолго до того, как «Бременские музыканты» принялись приносить людям смех и радость, существовала одноименная немецкая сказка братьев Гримм. Она и легла в основу знаменитого мультфильма-мюзикла. Это недлинная и не такая веселая история о том, как пожилые Осел, Пес, Кот и Петух, изгнанные новыми хозяевами, отправились в город Бремен, чтобы стать уличными музыкантами.
Ни Трубадура, ни Принцессы в этой истории не было — их сюжетные линии придумали специально для мультфильма. Его планировали поставить в условно-средневековом стиле: на первых эскизах Принцесса была изображена в пышном кружевном платье, а Трубадур — в шутовском колпаке. Однако в итоге история получилась с уклоном в сторону моды и музыкальной культуры 1960-х. В персонажах легко узнаются ее представители: Петух — Элвис Пресли, Кот — гитарист Бо Диддли, Осел — солист Rolling Stones Мик Джаггер, а Пес — Джордж Харрисон из The Beatles.
Памятная монета Банка России «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация», 3 рубля, 2019 год
Винни Пух
Экранизация нескольких глав «Вини Пуха» стилизована под детский рисунок: на фоне — огромные улитки и стрекозы, на деревьях одновременно растут яблоки, груши, сливы и другие фрукты. Первый эскиз самого Винни Пуха сильно отличался от знакомого нам добродушного обжоры: он был ассиметричным, с взъерошенной шерстью и, по мнению Эдуарда Назарова, одного из художников фильма, походил на «взбесившийся одуванчик».
А когда Винни приобрел привычный нам вид, один из мультипликаторов случайно сделал так, что лапы медвежонка стали двигаться в одну сторону: правая верхняя вместе с правой нижней, а левая — с левой. Однако такая особенность только добавила косолапому шарма.
Памятная монета Банка России «Винни Пух» серии «Российская (советская) мультипликация», 3 рубля, 2017 год
Чебурашка и Крокодил Гена
Самые узнаваемые персонажи кукольной анимации — экзотический «неизвестный науке зверь» Чебурашка и его друг интеллигентный, винтажно одетый Крокодил Гена. Их придумал писатель Эдуард Успенский, а перенес на экран режиссер Роман Качанов.
В самой сказке герои не смогли найти слово «Чебурашка» в словаре, но теперь благодаря Успенскому и Качанову оно не нуждается в объяснении. Внешний облик Чебурашки создавался советскими мультипликаторами постепенно. Круглыми ушами его наградил художник Леонид Шварцман, хотя в книге об этой особенности не упоминалось. Кроме того, на первых эскизах у неведомой зверушки был хвост, который потом сильно уменьшился, и длинные ноги — маленькими их посоветовал сделать будущий режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн.
Памятная монета Банка России «Крокодил Гена» серии «Российская (советская) мультипликация», 3 рубля, 2020 год
Мило-несуразный образ Чебурашки полюбился зрителям не только в нашей стране, но и за рубежом — в частности, он стал очень популярен в Японии, где его ласково называют Чеби. А у нас Чебурашка успел побывать и мягкой игрушкой, и олимпийским талисманом, и даже первым «неизвестным науке зверем», который побывал в космосе. 7 июля 2016 года в честь 80-летия киностудии «Союзмультфильм» плюшевый Чебурашка совершил полет на Международную космическую станцию. В 2022 году он повторил этот опыт — на этот раз космическая экспедиция была приурочена к выходу российского художественного фильма «Чебурашка».