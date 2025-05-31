Мультяшные монеты

Мило-несуразный образ Чебурашки полюбился зрителям не только в нашей стране, но и за рубежом — в частности, он стал очень популярен в Японии, где его ласково называют Чеби. А у нас Чебурашка успел побывать и мягкой игрушкой, и олимпийским талисманом, и даже первым «неизвестным науке зверем», который побывал в космосе. 7 июля 2016 года в честь 80-летия киностудии «Союзмультфильм» плюшевый Чебурашка совершил полет на Международную космическую станцию. В 2022 году он повторил этот опыт — на этот раз космическая экспедиция была приурочена к выходу российского художественного фильма «Чебурашка».