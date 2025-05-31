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Минтранс напомнил о льготах для маленьких пассажиров ко Дню защиты детей

В канун Дня защиты детей Министерство транспорта России напомнило о льготах, которые действуют в стране для маленьких пассажиров. Соответствующий перечень льгот и скидок, которые положены детям в разных видах транспорта, ведомство разместило в официальном Teleram-канале.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Самолет

На внутренних рейсах билет без отдельного места ребенку до двух лет с одним сопровождающим бесплатный. На международных направлениях скидка составит 90%.

Дети от двух до 12 лет с российским гражданством, которые летят с сопровождающим, получают дисконт в 50%. При этом, некоторые авиакомпании предлагают спецаильные тарифы для семей с детьми.

Поезд

Дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно — без предоставления отдельного места.

В поездах дальнего следования для детей от 5 до 10 лет действует скидка до 65% от взрослого билета в зависимости от категории состава.

Скидку 50% предоставляют для детей 10−13 лет в течение года в поездах дальнего следования. Исключение — скоростные поезда. Льгота распространяется на двухэтажные купейные, плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.

Общественный транспорт

Дети до 7 лет могут ездить бесплатно в городском и пригородном транспорте ьез предоставления отдельного места.

В междугородном сообщении — бесплатный проезд для одного ребенка не старше 5 лет без предоставления отдельного места.

Школьники имеют прово получить льготные билеты. Условия получения устанавливаются на региональном и городском уровнях.

В неколорых субъектах РФ для многодетных семей, детей с инвалидностю, сирот, детей участников СВО предоставляются скидки илибесплатный проезд.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».