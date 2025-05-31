Минтранс напомнил о льготах для маленьких пассажиров ко Дню защиты детей

Самолет
На внутренних рейсах билет без отдельного места ребенку до двух лет с одним сопровождающим бесплатный. На международных направлениях скидка составит 90%.
Дети от двух до 12 лет с российским гражданством, которые летят с сопровождающим, получают дисконт в 50%. При этом, некоторые авиакомпании предлагают спецаильные тарифы для семей с детьми.
Поезд
Дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно — без предоставления отдельного места.
В поездах дальнего следования для детей от 5 до 10 лет действует скидка до 65% от взрослого билета в зависимости от категории состава.
Скидку 50% предоставляют для детей 10−13 лет в течение года в поездах дальнего следования. Исключение — скоростные поезда. Льгота распространяется на двухэтажные купейные, плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования.
Общественный транспорт
Дети до 7 лет могут ездить бесплатно в городском и пригородном транспорте ьез предоставления отдельного места.
В междугородном сообщении — бесплатный проезд для одного ребенка не старше 5 лет без предоставления отдельного места.
Школьники имеют прово получить льготные билеты. Условия получения устанавливаются на региональном и городском уровнях.
В неколорых субъектах РФ для многодетных семей, детей с инвалидностю, сирот, детей участников СВО предоставляются скидки илибесплатный проезд.
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