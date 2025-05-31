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Костин предложил пари «на 10 щелчков» о решении по ключевой ставке

Глава банка ВТБ Андрей Костин предложил пари «на десять щелчков» о решении Банка России по ключевой ставке. Ранее зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сделал прогноз, что регулятор на заседании 6 июня сохранит ее на уровне 21%. Костин же уверен, что ЦБ понизит ставку.

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Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты. Но Банк России анализирует данные более глубоко, у них массивы больше, интеллектуальные ресурсы отличные. “Сакральное знание” с точным движением ключевой ставки доступно только “магистрам игры” из ЦБ», — передал Андрей Костин РБК через пресс-службу. Он уточнил, что это «пари на десять щелчков».

Ранее Дмитрий Пьянов сказал журналистам, что понижение ключевой ставки было бы слишком рискованным. По его словам, экономика России по-прежнему подвержена большому количеству проинфляционных факторов. Пьянов также напомнил, что в бизнес-план ВТБ заложено сохранение ключевой ставки в среднем на уровне 21% до конца 2025 года.