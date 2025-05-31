Костин предложил пари «на 10 щелчков» о решении по ключевой ставке

«Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты. Но Банк России анализирует данные более глубоко, у них массивы больше, интеллектуальные ресурсы отличные. “Сакральное знание” с точным движением ключевой ставки доступно только “магистрам игры” из ЦБ», — передал Андрей Костин РБК через пресс-службу. Он уточнил, что это «пари на десять щелчков».