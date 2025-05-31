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ЕК: решение США удвоить пошлины на сталь подорвет переговоры с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) глубоко сожалеет о решении США увеличить тарифы на ввоз стали, в том числе из ЕС, с 25% до 50%, что «усилит глобальную неопределенность» и подорвет переговоры с ЕС об избежании торговой войны, говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии.

Источник: Reuters

«ЕК глубоко сожалеет об объявленном решении увеличить тарифы США на сталь с 25% до 50%. Это решение усиливает неопределенность в глобальной экономике и увеличивает издержки потребителей и бизнеса по обе стороны Атлантики. Это также подрывает продолжающиеся усилия ЕС по достижению переговорного решения», — заявили в Еврокомиссии.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в социальной сети Truth Social, что пошлины в размере 50% на импорт в США стали и алюминия вступят в силу 4 июня. Ранее Еврокомиссия сообщала, что в настоящий момент под пошлины США попадает 70% экспорта ЕС в эту страну.