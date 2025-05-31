ЕК: решение США удвоить пошлины на сталь подорвет переговоры с ЕС

«ЕК глубоко сожалеет об объявленном решении увеличить тарифы США на сталь с 25% до 50%. Это решение усиливает неопределенность в глобальной экономике и увеличивает издержки потребителей и бизнеса по обе стороны Атлантики. Это также подрывает продолжающиеся усилия ЕС по достижению переговорного решения», — заявили в Еврокомиссии.