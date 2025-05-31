Депутат Чаплин предупредил о мошенниках при покупке дачи

С наступлением дачного сезона многие россияне задумываются о покупке загородного дома или участка. Однако, по словам депутата Государственной думы от фракции «Единая Россия», председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, этот процесс сопряжён с серьёзными рисками.
«К сожалению, мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана, покупатели дач нередко становятся их жертвами. Люди теряют деньги, время и нервы, а в некоторых случаях — и возможность получить законное право на землю. Важно знать самые распространённые уловки, чтобы защитить себя», — подчёркивает Чаплин.
Одна из самых частых схем — продажа участков с юридическими «подводными камнями».
«Мошенники могут предлагать землю, которая находится в аренде, а не в собственности, или участки, заложенные в банке. Покупатель узнаёт об этом только после сделки, когда сталкивается с требованиями настоящих владельцев или кредиторов», — объясняет депутат.
Ещё одна распространённая проблема — «двойные продажи».
«Нередко один и тот же участок продают нескольким людям. Мошенники используют поддельные документы или затягивают с оформлением, а потом просто исчезают. Проверять историю сделок и текущий статус объекта — обязательно», — советует парламентарий.
Особую опасность представляют случаи, когда продавцы скрывают ограничения на использование земли.
«Участок может находиться в водоохранной зоне, на месте будущей трассы или иметь другие обременения. Покупатель узнаёт об этом слишком поздно, когда начинает строить дом или оформлять документы», — отмечает председатель Союза дачников.
Также Чаплин обращает внимание на мошенничество с «неоформленными» домами.
«Продавцы предлагают купить дачу, которая якобы вот-вот будет узаконена, но на деле это самострой, подлежащий сносу. Важно требовать полный пакет документов и проверять соответствие построек градостроительным нормам», — говорит он.
Чтобы не стать жертвой аферистов, всегда нужно работать только через проверенных риелторов, тщательно изучать документы и консультироваться с юристами, резюмирует Чаплин.
Ранее стало известно, что мошенники изменили способы получения незаконного доступа к аккаунтам на «Госуслугах», заставляя людей самих обращаться в «техническую поддержку» и предоставляя им при этом поддельный номер.