Белоруссия с июня обнуляет экспортные пошлины на нефтепродукты

По решению властей будут обнулены ставки экспортных пошлин на сжиженные углеводородные газы, а также на этан, бутан и изобутан. В мае они были установлены на уровне $0,9 и $0,8 соответственно. Нулевые ставки пошлин остаются на сырую нефть, прямогонный бензин, тримеры и тетрамеры пропилена, легкие и средние дистилляты, дизельное топливо, товарные бензины, бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс и нефтяной битум.