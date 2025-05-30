WSJ: администрация Трампа готовит план Б для сохранения пошлин

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом Б, который позволит Вашингтону сохранить тарифы на требуемом ему уровне независимо от судебного решения по вопросу блокировки таможенных пошлин. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их сведениям, новая стратегия американской администрации предусматривает обращение к определенным положениям Закона США о торговле от 1974 года. В частности, Трамп сможет на 150 дней ввести пошлины размером до 15% под предлогом борьбы с дисбалансом в торговых отношениях с другими странами. За это время он попытается согласовать индивидуальные тарифы для всех крупных торговых партнеров США и ввести их, согласно другому положению этого же закона.
Окончательное решение о переходе на этот план принято еще не было. С одной стороны, обращение к другому закону позволит избежать перерывов в действии пошлин. С другой стороны, такой шаг может быть воспринят судом как признание Трампом поражения по делу о введении тарифов по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций, отмечает газета.
Федеральный суд США по делам международной торговли в среду заблокировал реализацию решения американского лидера ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики. В то же время судебное решение не распространялось на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия.
В четверг апелляционный суд в США временно приостановил действие постановления о блокировке таможенных пошлин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге отметила, что администрация США намерена дойти с этим делом до Верховного суда страны.