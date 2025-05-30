В ВТБ назвали снижение ставки ЦБ 6 июня «слишком рискованным»

Он напомнил, что в бизнес-план ВТБ заложено сохранение ставки ЦБ в среднем на уровне 21% до конца 2025 года. «По сути, мы допускаем сценарий — если и будет снижение, то оно будет в последние заседания совета директоров этого года и материально на сложившуюся ситуацию не повлияет», — заключил первый зампред.