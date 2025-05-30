В ВТБ назвали снижение ставки ЦБ 6 июня «слишком рискованным»

«Снижение ключевой ставки с таким количеством потенциально проинфляционных факторов является слишком рискованным», — полагает он.
По словам Пьянова, возможны три варианта действия регулятора на ближайшем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП).
«Первое — это ослабление сигнала, второе — это сочетание ослабления сигнала, например, с рассмотрением на совете директоров Банка России 6-го числа из первого сценария снижения, но не утверждение его, а принятие решения сохранить ставку, это еще усиление дополнительное (сигнала — ИФ), либо снижение ставки, что является риском признания ДКП непоследовательной», — отметил Пьянов.
По мнению первого зампреда ВТБ, регулятор выберет вариант сохранения ставки со смягчением сигнала, например, до формулировки «будем оценивать необходимость снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года».
«Это является, на мой взгляд, с точки зрения моего понимания, наиболее вероятным решением, по моей персональной точке зрения», — сказал он.
Пьянов считает, что в пользу смягчения ДКП говорят такие факторы, как снижение инфляции, укрепление курса рубля и охлаждение экономики. Тем не менее, в пользу сохранения ставки действуют такие факторы, как высокие инфляционные ожидания, ситуация с урожаем из-за весенних заморозков, неизменность ситуации на рынке труда, будущая индексация тарифов, угроза санкций, а также высокое влияние на инфляцию укрепления курса рубля, где разворот динамики может изменить ситуацию в обратную сторону.
Он напомнил, что в бизнес-план ВТБ заложено сохранение ставки ЦБ в среднем на уровне 21% до конца 2025 года. «По сути, мы допускаем сценарий — если и будет снижение, то оно будет в последние заседания совета директоров этого года и материально на сложившуюся ситуацию не повлияет», — заключил первый зампред.
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