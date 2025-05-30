Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выступил на Всероссийском зерновом форуме. Главное

Зерновая биржа БРИКС
Патрушев отметил, что правительство сейчас прорабатывает концепцию зерновой биржи БРИКС.
«Важный инструмент — это международная кооперация. Как вы знаете, страны БРИКС поддержали предложение России о создании собственной зерновой биржи. <…> На уровне правительства в настоящий момент прорабатывается концепция, которая будет представлена партнерам», — сказал он.
Экспорт зерна
Вице-премьер также подчеркнул, что экспорт российского зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне (1 июля 2024 года — 30 июня 2025 года) составит порядка 53 млн тонн, в том числе пшеницы — около 44,5 млн тонн, меньше, чем в прошлом году.
«Планы Минсельхоза на текущий сезон скромнее — порядка 53 млн тонн, из которых доля пшеницы — около 44,5 млн тонн. Однако ситуация с экспортом зерна сейчас у нас складывается достаточно непросто. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года динамика существенно ниже», — пояснил замглавы правительства.
При этом, добавил он, Россия пока не будет отказываться от экспортных пошлин на зерно.
«Пошлина для нас является демпферным механизмом, который позволяет регулировать поставки на экспорт и цены на внутреннем рынке. Пошлина — тот механизм, который пока будет работать. Пока мы от него отказываться не планируем. Но тем не менее базовую цену надо ежегодно смотреть», — сказал Патрушев.
Он также рассказал о намерении поручить Минсельхозу оперативно проработать вопрос о корректировке базовой цены, применяемой при расчете пошлины на экспорт зерна.
«Коллеги, исходим из того, что экспорт — это важное направление, но для нас приоритет — это наш внутренний рынок. Исходя из этого мы будем принимать наши решения», — указал вице-премьер.
Посевная компания
Говоря о производстве зерна в России, он отметил, что посевная кампания в этому году идет опережающими темпами.
«В 2025 году она [посевная] идет опережающими темпами. Под зерновые, включая озимые, запланировано порядка 48 млн га. Поэтому ожидаю, что утвержденная структура посевных площадей будет в целом соблюдена. И мы можем рассчитывать на достойные сборы зерновых. Аккуратно скажу: надеемся, что урожай может быть выше, чем в 2024 году», — пояснил замглавы правительтва.
Все пострадавшие от возвратных заморозков посевы уже пересеяны, добавил Патрушев.
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