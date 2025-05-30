Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выступил на Всероссийском зерновом форуме. Главное

«Пошлина для нас является демпферным механизмом, который позволяет регулировать поставки на экспорт и цены на внутреннем рынке. Пошлина — тот механизм, который пока будет работать. Пока мы от него отказываться не планируем. Но тем не менее базовую цену надо ежегодно смотреть», — сказал Патрушев.