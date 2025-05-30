В Нигерии запретили разбрасывать деньги

За то, что еще в ХХ веке в стране стало традицией и считалось забавой либо демонстрацией статуса, теперь можно получить внушительный штраф или угодить в тюрьму как минимум на полгода. Для привлечения к уголовной ответственности Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям решила использовать закон 2007 года, предусматривающий наказание за «порчу» денег, их «разбрасывание» или за «танцы на деньгах». Как пишет FT, 24 нигерийца уже осуждены по этому делу и более 200 аналогичных дел ожидает рассмотрения.