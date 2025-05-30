В Киеве отказались выплачивать 665 миллионов долларов по госдолгу

Украинское издание «Обозреватель» в конце апреля сообщало, что украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов, о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но соглашение пока не достигнуто и продолжаются обсуждения перед майским платежом в 600 миллионов долларов. ВВП-варрант — это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.