В Киеве отказались выплачивать 665 миллионов долларов по госдолгу

Украинское издание «Обозреватель» в конце апреля сообщало, что украинские власти провели переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов, о реструктуризации госдолга в 2,6 миллиарда долларов, но соглашение пока не достигнуто и продолжаются обсуждения перед майским платежом в 600 миллионов долларов. ВВП-варрант — это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
«Согласно расчетам по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025 года, составляет 665 миллионов 453 тысячи 507,60 долларов. В то же время Украина напомнила владельцам государственных деривативов, что в соответствии с решением правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться действующим до завершения процесса их реструктуризации», — говорится в заявлении на сайте минфина.
Уточняется, что в августе 2024 года из условий государственных деривативов было изъято положение о кросс-дефолте (нарушение должником условий договоров кредитования или займа — ред.). Это означает, что соблюдение моратория на выплаты по государственным деривативам не приводит к кросс-дефолту по обязательствам по облигациям внешнего государственного займа и не создает угрозы для финансовой стабильности государства.
Минфин Украины ранее заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами-собственниками ВВП-варрантов продолжаются. В министерстве считают, что умеренный рост ВВП Украины в 2023 году оценивают как «хрупкое восстановление после почти 30% падения». В ведомстве добавили, что «рассмотрят все доступные варианты» и продолжат переговоры с держателями варрантов.