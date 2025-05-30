В ЦБ прокомментировали ограничения на перевод средств с 30 мая

Регулятор напомнил, что такой максимальных порог установлен законом, который вступил в силу 30 мая 2025 года.
«Если необходимо перевести более 100 тыс. рублей, надо будет пройти полную идентификацию или совершить перевод с использованием своего банковского счета. До сих пор максимальный порог по сумме перевода без открытия счета законодательно установлен не был», — сказано в публикации.
Кроме того, документ увеличит размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации, с 60 до 100 тысяч рублей.
Как пояснил ЦБ, для упрощенной идентификации финансовая организация должна установить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН при наличии.
«Новые нормы направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с помощью дропперов», — заключил Банк России.
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