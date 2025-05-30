Глава Volkswagen: немецкий автопром слишком долго почивал на лаврах

«Мы слишком долго почивали на лаврах. Наша бизнес-модель десятилетиями заключалась в том, что мы разрабатывали и производили здесь для всего мира. Мы слишком поздно поняли, что мир меняется чрезвычайно быстро и динамично», — отметил топ-менеджер в интервью Süddeutsche Zeitung.