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Глава Volkswagen: немецкий автопром слишком долго почивал на лаврах

Немецкая автомобильная промышленность слишком долго «почивала на лаврах», упустив момент глобальных изменений, заявил генеральный директор Volkswagen AG Оливер Блюме.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Мы слишком долго почивали на лаврах. Наша бизнес-модель десятилетиями заключалась в том, что мы разрабатывали и производили здесь для всего мира. Мы слишком поздно поняли, что мир меняется чрезвычайно быстро и динамично», — отметил топ-менеджер в интервью Süddeutsche Zeitung.

По словам Блюме, автопроизводители Германии несвоевременно отреагировали на изменение предпочтений клиентов, когда на первый план вышли сложные программные решения и электромобили. Для Volkswagen это обернулось «огромными проблемами с ПО» и потерей конкурентных позиций на фоне спроса на новые технологии.

Для выхода из кризиса концерн внедряет масштабную трансформацию: к 2030 году Volkswagen планирует сократить 35 тысяч рабочих мест и увеличить инвестиции в разработку ПО. Специализированное подразделение компании перестраивается, в ближайшие два года на рынок Китая выйдут 30 новых моделей, способных конкурировать с локальными брендами по цене и уровню технологий. Также готовится выпуск бюджетных электрокаров.

Блюме считает, что дополнительным риском остается тарифная политика США, усложняющая ситуацию европейским автопроизводителям. Volkswagen ведет переговоры с Минторгом США по снижению пошлин и намерен увеличить вложения в американский рынок.

Глава концерна высказал критику относительно подхода молодых немцев к труду. Он считает, что сегодня нельзя сохранить высокий уровень жизни, работая по 20 часов в неделю и только из дома. Блюме призвал «затянуть пояса», чтобы обеспечить экономике Германии устойчивое развитие.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».