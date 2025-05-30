Глава Volkswagen: немецкий автопром слишком долго почивал на лаврах

«Мы слишком долго почивали на лаврах. Наша бизнес-модель десятилетиями заключалась в том, что мы разрабатывали и производили здесь для всего мира. Мы слишком поздно поняли, что мир меняется чрезвычайно быстро и динамично», — отметил топ-менеджер в интервью Süddeutsche Zeitung.
По словам Блюме, автопроизводители Германии несвоевременно отреагировали на изменение предпочтений клиентов, когда на первый план вышли сложные программные решения и электромобили. Для Volkswagen это обернулось «огромными проблемами с ПО» и потерей конкурентных позиций на фоне спроса на новые технологии.
Для выхода из кризиса концерн внедряет масштабную трансформацию: к 2030 году Volkswagen планирует сократить 35 тысяч рабочих мест и увеличить инвестиции в разработку ПО. Специализированное подразделение компании перестраивается, в ближайшие два года на рынок Китая выйдут 30 новых моделей, способных конкурировать с локальными брендами по цене и уровню технологий. Также готовится выпуск бюджетных электрокаров.
Блюме считает, что дополнительным риском остается тарифная политика США, усложняющая ситуацию европейским автопроизводителям. Volkswagen ведет переговоры с Минторгом США по снижению пошлин и намерен увеличить вложения в американский рынок.
Глава концерна высказал критику относительно подхода молодых немцев к труду. Он считает, что сегодня нельзя сохранить высокий уровень жизни, работая по 20 часов в неделю и только из дома. Блюме призвал «затянуть пояса», чтобы обеспечить экономике Германии устойчивое развитие.
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