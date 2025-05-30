Стало известно, знают ли россияне о возможности перерасчета за ЖКУ

Так, 38% респондентов не знают о том, что можно провести перерасчет за ЖКУ, еще 27% что-то слышали о такой функции, но не пользовались ею. 17% знают о том, что компания может провести перерасчет за ЖКУ, еще 15% знают о том, что компания может провести перерасчет самостоятельно. 5% затруднились с ответом.