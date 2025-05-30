Стало известно, знают ли россияне о возможности перерасчета за ЖКУ

Так, 38% респондентов не знают о том, что можно провести перерасчет за ЖКУ, еще 27% что-то слышали о такой функции, но не пользовались ею. 17% знают о том, что компания может провести перерасчет за ЖКУ, еще 15% знают о том, что компания может провести перерасчет самостоятельно. 5% затруднились с ответом.
Отмечается, что 38% респондентов не знают о том, что можно провести перерасчет за ЖКУ, еще 27% что-то слышали о такой функции, но не пользовались ею. 17% знают о том, что компания может провести перерасчет за ЖКУ, еще 15% знают о том, что компания может провести перерасчет самостоятельно. 5% затруднились с ответом.
Кроме того, 3% участников опроса рассказали, что постоянно оформляют перерасчет ЖКУ на время отсутствия в квартире в дачный период или на время отпуска. 13% делают перерасчет оплаты только на периоды длительного отсутствия в квартире. 40% такую процедуру не проводят, так как не считают сумму \экономии для себя существенной. 35% затруднились с ответом.
Почти 9% респондентов отметили, что сделать перерасчет очень сложно. Временные затраты на оформление пересчета большие, а экономия — очень маленькая, хотя и эти деньги им бы пригодились.
Так, 45% опрошенных назвали сумму перерасчета существенной для своего бюджета. При этом 6% не считают эту сумму значимой, 28% затруднились с ответом.
Финансы Mail проводили опрос с 1 по 5 мая 2025 года. В исследовании приняли участие свыше 5 тысяч россиян старше 18 лет.
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