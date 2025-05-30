СМИ узнали, какое прозвище дали Трампу на Уолл-стрит

Во время пресс-конференции в Вашингтоне Дональда Трампа спросили о его реакции на новое прозвище, данное ему экспертами с Уолл-стрит. Оно звучит как TACO — акроним, означающий «Трамп всегда трусит» (Trump Always Chickens Out). Однако, как пишут СМИ, президенту США, привыкшему давать прозвища своим оппонентам, в этот раз было не до смеха.