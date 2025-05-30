СМИ узнали, какое прозвище дали Трампу на Уолл-стрит

Когда главу Белого дома спросили о ТАКО, он ответил: «О, разве это не мило — “я струсил” ('I chicken out.'). Я никогда такого не слышал», — признался он, прежде чем перейти к обсуждению снижения тарифов на товары из Китая.
Затем он обратился к репортеру: «Но никогда не говорите того, что вы сказали. Это неприятный вопрос».
Как отмечает Daily Wrap, аббревиатура TACO была впервые использована Робертом Армстронгом, обозревателем «Financial Times», для описания склонности Трампа вводить пошлины для стран, а затем внезапно отменять их или снижать ставки.
Эксперты прогнозируют, что Дональд Трамп теперь может напасть на так называемых «левых судей» после того, как коллегия из трёх судей постановила, что президент превысил свои полномочия, введя пошлины почти на все страны в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении.
Решение суда было предсказуемым, и администрация Трампа подала апелляцию, заявив, что «неизбранные судьи не должны решать, как правильно реагировать на чрезвычайную ситуацию в стране».
В апреле Трамп ввел новые тарифы, призванные «снова сделать Америку богатой». Президент США представил большую диаграмму под названием «Взаимные тарифы», показывающую, сколько стран, включая Европейский союз, будут затронуты. Однако позже он пошел на попятную, предложив 90-дневную отсрочку для всех стран, за исключением Китая.