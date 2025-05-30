СМИ назвали Польшу крупнейшим импортером российского СПГ в ЕС

Так, в 2023 году Польша импортировала 1,2 млн тонн СПГ Из России — 45,8% всех поставок этого сырья в страну. С января по октябрь 2024 года расходы Польши на покупку российского сжиженного газа составили около 2 млрд злотых или примерно 500 млн евро.
Как отмечает портал, поставки российского газа продолжаются, несмотря на введенный в декабре 2024 годазапрет. Издание поясняет, что запрет не распространяется на фракции сжиженного газа, которые используются в нефтехимической промышленности. В Польше их смешивают с пропаном и продают потребителям на АЗС.
«В связи с пробелом в эмбарго в 1-м квартале мы видели постоянный рост импорта [этих фракций] из России. В январе их было 22 тыс. тонн, в феврале — 31 тыс. тонн, в марте уже 38 тыс. тонн», — сказал Бартош Квятковский, генеральный директор POGP.
По данным Puls Biznesu, российский СПГ в 2024 году составил 43% от всего объема этого сырья, поставленного в Польшу, а в первом квартале этого года — 18%.
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