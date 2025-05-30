СМИ назвали Польшу крупнейшим импортером российского СПГ в ЕС

Так, в 2023 году Польша импортировала 1,2 млн тонн СПГ Из России — 45,8% всех поставок этого сырья в страну. С января по октябрь 2024 года расходы Польши на покупку российского сжиженного газа составили около 2 млрд злотых или примерно 500 млн евро.