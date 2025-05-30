Сколько раз в год можно воспользоваться правом на налоговый вычет

Налоговый вычет предоставляется в зависимости от типа расходов: лечение, обучение, приобретение недвижимости и другие категории, каждая из которых регулируется отдельными правилами. Социальные вычеты за медицинские услуги можно получать ежегодно при наличии подтверждающих документов на соответствующие траты. В то же время имущественный вычет при покупке недвижимости, в том числе по ипотеке или при самостоятельном строительстве, предоставляется единоразово, однако выплата суммы может быть растянута на несколько лет — до полного использования установленного лимита.
Имущественный вычет
Согласно статье 220 Налогового кодекса РФ, имущественный вычет при покупке, строительстве или отделке недвижимости предоставляется один раз, вне зависимости от срока, прошедшего с момента совершения сделки. Срока давности по обращению за вычетом не предусмотрено — возврат налога возможен даже спустя десятилетия после приобретения объекта.
Максимальный лимит составляет 2 млн — 13% от суммы возврата достигает 260 тысяч. Получать вычет разрешено ежегодно до исчерпания установленного лимита. Если недвижимость приобретена в браке, каждый из супругов, уплачивающих НДФЛ, имеет право на отдельный имущественный вычет на сумму до 260 тысяч, что в совокупности составляет 520 тысяч на одну квартиру.
Для оформления имущественного вычета необходимы: декларация 3-НДФЛ, документы о приобретении объекта, акт приема-передачи (для ДДУ), подтверждение оплаты (чеки, выписки), выписка из ЕГРН или иной документ о праве собственности. При совместной покупке недвижимости в браке дополнительно требуется заявление о распределении вычета.
Оформить вычет можно как через налоговый орган, так и через работодателя по заявлению. При приобретении недвижимости с использованием ипотечного кредита дополнительно предоставляют ипотечный договор, график платежей и справка из банка о сумме выплаченных процентов.
Лимит по ипотечному вычету составляет 3 млн, максимальная сумма возврата — 390 тысяч. Это право сохраняется и при рефинансировании кредита.
Получать вычеты можно поэтапно, исходя из размера уплаченного НДФЛ за соответствующий налоговый период, до полного освоения установленных лимитов.
Стандартный вычет
Предоставляется родителям несовершеннолетних, лицам с инвалидностью, а также гражданам, имеющим особый статус: Герои СССР и РФ, инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых конфликтов, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, доноры костного мозга, родители погибших военнослужащих и другие льготники. Полный перечень категорий опубликован на сайте Федеральной налоговой службы.
Стандартный вычет предоставляется ежемесячно. Размер выплаты зависит от категории: для инвалидов с детства — 500 рублей, для инвалидов I и II группы, а также для льготников с несколькими основаниями — до 3000 рублей. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС с инвалидностью II группы имеют право на максимальную сумму — 3000 рублей ежемесячно.
Вычеты на детей: на первого ребенка — 1400 рублей, на второго — 2800 рублей, на каждого последующего — по 6500 рублей.
Участникам всероссийского спортивного комплекса ГТО ежегодно полагается вычет 18 000 рублей.
Для оформления стандартного вычета требуется паспорт, подтверждающие документы (например, удостоверение ветерана, справка об инвалидности), заявление и справка формы 3-НДФЛ (при оформлении через налоговый орган) либо 2-НДФЛ от работодателя (если получение вычета происходит через заработную плату). Для вычета на детей дополнительно нужны свидетельства о рождении, акты об опеке, справки о браке, справки об инвалидности ребенка, а также справка из учебного заведения для совершеннолетних студентов.
Социальный вычет
Предоставляется гражданам, понесшим расходы на благотворительность, образование, медицинские услуги и препараты, добровольное медицинское страхование, занятия спортом, взносы в негосударственные пенсионные фонды и страховые взносы на накопительную пенсию.
Социальные вычеты можно получать ежегодно. В 2024 году максимальный размер возврата по большинству оснований составляет 19 500 рублей (13% от лимита в 150 000 рублей). На благотворительность вычет возможен до 25% от совокупного годового дохода. Для медицинских расходов действует иной лимит — 120 000 рублей, максимальный размер возврата составляет 15 600 рублей. В случае оплаты обучения ребенка к возврату предусмотрено не более 14 300 рублей (13% от 110 000), для собственного обучения или спортивных услуг — до 19 500 рублей.
Для получения вычета за обучение необходимы заявление и справка из образовательного учреждения с подтверждением произведенных платежей. С 2025 года оформление станет проще: подать декларацию можно будет через личный кабинет налогоплательщика без необходимости личного визита в инспекцию.
Для возврата налога за лечение за 2024 год потребуются 3-НДФЛ и медицинская справка установленной формы. Собирать документы на вычет за 2025 год придется лишь в случае отсутствия сведений в налоговой базе. После предоставления данных из медицинских организаций заявление будет сформировано автоматически.
Для оформления вычета за благотворительность нужно предоставить 3-НДФЛ, платежные документы (чеки или банковские выписки), а также договор или соглашение о пожертвовании. Для подтверждения расходов на спорт — 3-НДФЛ и справка об оплате соответствующих услуг.
Полный и актуальный перечень документов и категорий граждан, имеющих право на налоговые вычеты, размещен на официальном сайте ФНС России.
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