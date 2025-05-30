Сколько раз в год можно воспользоваться правом на налоговый вычет

Налоговый вычет предоставляется в зависимости от типа расходов: лечение, обучение, приобретение недвижимости и другие категории, каждая из которых регулируется отдельными правилами. Социальные вычеты за медицинские услуги можно получать ежегодно при наличии подтверждающих документов на соответствующие траты. В то же время имущественный вычет при покупке недвижимости, в том числе по ипотеке или при самостоятельном строительстве, предоставляется единоразово, однако выплата суммы может быть растянута на несколько лет — до полного использования установленного лимита.