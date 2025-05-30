Стало известно, какие товары россияне покупают на досках объявлений к лету

На стороне продавцов мотивация иная: 46% тех, кто выставляет сезонные товары на продажу, хотят использовать вырученные средства для летних расходов, в том числе путешествий. Ещё 41% стремятся освободить место от ненужных вещей, а 13% рассматривают перепродажу как элемент рационального потребления. Наиболее активно продают вещи пользователи в возрасте до 35 лет. По данным опроса, это часто связано с тем, что планы на лето не включают активный отдых, и часть инвентаря становится невостребованной.