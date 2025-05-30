Стало известно, какие товары россияне покупают на досках объявлений к лету

Согласно данным, 37% респондентов намерены купить на вторичном рынке велосипеды, палатки, снаряжение для кемпинга и другие сезонные товары. При этом 19% опрошенных, напротив, собираются продать подобные вещи, чтобы выручить деньги — в том числе на организацию отпуска.
Покупателями чаще всего выступают жители крупных городов в возрасте от 25 до 40 лет. Основные причины выбора вторичного рынка — доступные цены (52%), а также возможность быстро найти нужный товар в своем районе (37%). Ещё 7% отмечают, что им удавалось найти на платформах уникальные или снятые с производства модели. Лишь 12% указали, что руководствуются исключительно ценой.
На стороне продавцов мотивация иная: 46% тех, кто выставляет сезонные товары на продажу, хотят использовать вырученные средства для летних расходов, в том числе путешествий. Ещё 41% стремятся освободить место от ненужных вещей, а 13% рассматривают перепродажу как элемент рационального потребления. Наиболее активно продают вещи пользователи в возрасте до 35 лет. По данным опроса, это часто связано с тем, что планы на лето не включают активный отдых, и часть инвентаря становится невостребованной.
При этом 44% намерены воздержаться как от покупки, так и от продажи товаров на досках объявлений. 67% из данной группы респондентов сообщили, что не доверяют продавцам на платформах и опасаются, что у купленной вещи обнаружатся скрытые повреждения. А 49% отметили, что самим им «лень» выкладывать на доски объявлений залежавшиеся вещи, проще их отдать бесплатно знакомым или родственникам.
В исследовании приняли участие 3000 россиян в возрасте 18−65 лет.
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