Reuters посчитал убыток мировых компаний из-за пошлин Трампа

Как сообщает агентство, 33 млрд долларов — это сумма оценок 32 компаний из S&P 500, трех компаний из европейского STOXX 600 и 21 компании из японского Nikkei 225. Экономисты считают, что затраты для бизнеса, скорее всего, будут в несколько раз выше, чем те, о которых компании сообщали до сих пор.