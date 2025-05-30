Reuters посчитал убыток мировых компаний из-за пошлин Трампа

Ожидается, что эта сумма будет расти по мере того, как сохраняющаяся неопределенность в отношении тарифов парализует принятие решений в некоторых крупнейших мировых компаниях.
Как сообщает агентство, 33 млрд долларов — это сумма оценок 32 компаний из S&P 500, трех компаний из европейского STOXX 600 и 21 компании из японского Nikkei 225. Экономисты считают, что затраты для бизнеса, скорее всего, будут в несколько раз выше, чем те, о которых компании сообщали до сих пор.
Сами компании не уверены относительно окончательной суммы убытков. По мере приближения сезона корпоративных отчётов к концу агентство Reuters обнаружило, что по меньшей мере 42 компании снизили свои прогнозы, а 16 отозвали или приостановили свои рекомендации.
Например, ранее в этом месяце компания Walmart отказалась предоставить прогноз квартальной прибыли и объявила о повышении цен, что вызвало критику со стороны Трампа.
Volvo Cars, один из европейских автопроизводителей, наиболее подверженных влиянию тарифов США, отозвал свой прогноз по прибыли на следующие два года, а United Airlines дала два разных прогноза, заявив, что в этом году невозможно предсказать макроэкономическую ситуацию.
Согласно данным, собранным LSEG, Уолл-стрит ожидает, что чистая прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, будет расти в среднем на 5,1% в квартал с апреля по декабрь по сравнению с ростом на 11,7% годом ранее.