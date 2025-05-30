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Политика Трампа вызвала вопросы о сохранности немецкого золота в Нью-Йорке

Безопасность золотых резервов Германии, хранящихся в Нью-Йорке, становится предметом публичных дебатов после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Reuters, Бундесбанк, центральный банк Германии, занимает второе место в мире по запасам золота — 3 352 тонн. Треть этого запаса хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка по причинам, связанным с холодной войной и денежной системой, созданной после Второй мировой войны.

В прошлом эти активы неоднократно становились объектом пристального внимания, и правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) поддерживает призывы вернуть золото страны на родину.

Противостояние президента США Дональда Трампа с давними союзниками по вопросам торговли и безопасности, а также его нападки на ФРС в последние недели вновь подняли вопрос о репатриации немецкого золота, и к обсуждению подключились более авторитетные голоса.

На этой неделе Федерация налогоплательщиков Германии направила письма в Бундесбанк и Министерство финансов с призывом репатриировать золото, хранящееся в Соединенных Штатах.

«Трамп хочет контролировать ФРС, что также означало бы контроль над золотыми резервами Германии в США», — заявил Reuters вице-президент Федерации налогоплательщиков Майкл Йегер.

«Это наши деньги, их нужно вернуть», — добавил он.

Маркус Фербер, влиятельный член Европейского парламента от правящей в Германии Христианско-демократической партии, заявил, что Соединённые Штаты «больше не являются надежным партнером, каким были раньше».

«Трамп непредсказуем, и нельзя исключать, что однажды он предложит креативные идеи по поводу иностранных золотых резервов, — сказал он в интервью Reuters. — Политика Бундесбанка в отношении золотых резервов должна отражать новые геополитические реалии».

Бундесбанк заявил, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка остается «важным местом хранения» его золота.

«Мы не сомневаемся, что в лице ФРС Нью-Йорка у нас есть надежный партнер для хранения наших золотых запасов», — заявил центральный банк в ответ на запрос Reuters.