Пенсионный разворот: ЦБ планирует ввести период охлаждения для программы долгосрочных сбережений

Финуполномоченный привел примеры конкретных обращений. Так, семейная пара обратилась в банк, желая оформить продукт, аналогичный вкладу, но с более гибкими условиями (возврат средств в любое время без потерь в доходе). В итоге их убедили заключить договоры по программе долгосрочных сбережений со взносом 1 млн рублей для каждого. Что их ввели в заблуждение, супруги поняли, когда пришли забирать деньги. Предложенный в ходе споров с НПФ вариант срочной выплаты в течение пяти лет (по 16,7 тыс. рублей в месяц) их не устроил. Другому клиенту банка в схожей ситуации вовсе отказали в возврате денег. Средства согласились вернуть только после рассмотрения спора службой финуполномоченного.