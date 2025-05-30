Пенсионный разворот: ЦБ планирует ввести период охлаждения для программы долгосрочных сбережений

В России планируется ввести период охлаждения для договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Эту инициативу для защиты потребителей финуслуг поддерживают в Центробанке, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там уточнили, что сейчас обсуждаются конкретные параметры периода охлаждения, в том числе его продолжительность. Эксперты считают, что срок, в течение которого граждане могут отказаться от подключения к программе, должен составлять не менее 30 дней.
Новый продукт старыми методами
В службу финуполномоченного (получила право работать с такими спорами с начала этого года) уже поступают обращения потребителей по поводу ПДС, рассказал «Известиям» глава структуры Юрий Воронин. По его словам, чаще всего граждане жалуются, что их ввели в заблуждение — людям внушали, что они заключают договор на некий вклад с гибкими условиями. Он сообщил, что по результатам рассмотрения первых споров выявлено несколько проблем, которые касаются договоров долгосрочных сбережений. В частности, отсутствие периода охлаждения.
Справка «Известий»
ПДС — добровольный сберегательный продукт, который рассчитан на 15 лет и который можно оформить через НПФ. Граждане делают взносы на свой счет, а государство софинансирует вложения до 36 тыс. рублей (в зависимости от уровня доходов). Кроме того, в программе предусмотрен и налоговый вычет до 52 тыс. в год.
Финуполномоченный привел примеры конкретных обращений. Так, семейная пара обратилась в банк, желая оформить продукт, аналогичный вкладу, но с более гибкими условиями (возврат средств в любое время без потерь в доходе). В итоге их убедили заключить договоры по программе долгосрочных сбережений со взносом 1 млн рублей для каждого. Что их ввели в заблуждение, супруги поняли, когда пришли забирать деньги. Предложенный в ходе споров с НПФ вариант срочной выплаты в течение пяти лет (по 16,7 тыс. рублей в месяц) их не устроил. Другому клиенту банка в схожей ситуации вовсе отказали в возврате денег. Средства согласились вернуть только после рассмотрения спора службой финуполномоченного.
Справка «Известий»
По закону потребитель может обратиться к финануполномоченному с требованиями имущественного характера к НПФ, если они связаны с заключением, исполнением или прекращением договора долгосрочных сбережений. Например, с требованиями о взыскании денежных средств, если договор был навязан, в том числе если потребителя некорректно проинформировали о данном продукте. Если будет установлено, что договор действительно навязан, финансовый уполномоченный взыщет с НПФ в пользу потребителя все внесенные последним взносы.
— Исходя из поступающих к нам обращений, потребителям в большинстве случаев предлагают заключить договор по ПДС в офисах банков (кредитные организации выступают агентами НПФ за комиссионное вознаграждение. — «Известия»), — пояснил Юрий Воронин. — При этом граждане не всегда понимают, какой именно договор заключается, не осознают его природу, рассчитывая на финансовый продукт, аналогичный банковскому вкладу.
Регулятор «за»
Стоит отметить, что ситуация как под копирку повторяет классическое проявление мисселинга (введение потребителя в заблуждение, навязывание услуг. — «Известия») с инвестиционным (ИСЖ) и накопительным (НСЖ) страхованием жизни. Эти продукты те же банки навязывали под видом альтернативных вкладов. Регулятору пришлось припугнуть подопечных оборотными штрафами. И в случае с ПДС, считает Юрий Воронин, необходимо предпринять срочные меры. Так, уверен он, нужно ввести «период охлаждения» по аналогии со страховыми, а также навязанными продуктами, — 30 календарных дней.
Банк России поддерживает инициативу ввести период охлаждения по договорам долгосрочных сбережений, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там полагают, что он должен начинаться с момента заключения договора. Другие параметры, в том числе и срок, сейчас обсуждаются. «Также необходимо проработать вопрос налоговых последствий расторжения договора, чтобы в этом случае не утрачивалось право получения налогового вычета», — пояснили в Центробанке.
Время подумать
Эксперты не видят ничего удивительного в том, что мисселинг распространился на новый продукт.
— Стоило ЦБ закрутить гайки из-за недобросовестной продажи ИСЖ и НСЖ, основным каналом которых всегда были банки, пришла ПДС, рынок отреагировал. «Арфы нет — возьмите бубен!» — эта цитата из великого советского фильма как нельзя лучше иллюстрирует общение менеджеров банков с клиентами, — прокомментировала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
По ее словам, теперь сотрудники кредитных организаций уверяют, что ПДС — тот же вклад, только лучше. При этом люди не понимают, что отдают деньги на долгий срок и без гарантированного процента доходности.
Банки в условиях высокой ключевой ставки и жесткой политики ЦБ в отношении кредитования все больше сталкиваются с падением процентного дохода, сказал зампред экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финуслуг Эльман Мехтиев.
— В этой ситуации спасением для них выглядит продажа дополнительных услуг, в которых они как агенты получают значительный комиссионный доход, — пояснил эксперт.
По его мнению, лучшим способом защиты потребителей в этом случае является обязательный период, в течение которого человек может обдумать «на холодную голову», какой продукт он приобрел.
Период охлаждения нужно вводить, согласилась Евгения Лазарева. Однако 30 дней недостаточно, поскольку речь идет о долгосрочном продукте.
— По опыту работы с коллективными обращениями по ИСЖ и НСЖ мы видели, что претензии возникают в период от года до трех лет, когда потребитель обнаруживает, что заявленные в банке условия, мягко говоря, действительности не соответствуют, — пояснила она.
Поэтому для договоров долгосрочных сбережений, вероятно, имеет смысл вводить период охлаждения не на 30 дней, а сразу на 12 месяцев с момента заключения договора, предложила правозащитник.
— Можно по аналогии ввести возможность передумать и расторгнуть договор и в рамках ПДС, но нужно проанализировать, как избежать возможных потерь, поскольку это инвестиционный продукт, — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Аксаков, однако, не считает, что имеет смысл устанавливать срок на более чем 30 дней. «Их должно хватить, чтобы разобраться в сути продукта и понять, что это долгосрочные инвестиции в свое будущее, а не краткосрочный инструмент», — уверен законодатель.
Срок в 30 дней выглядит правильной мерой, за этот период клиент уже успеет оценить необходимость в таком инвестинструменте и безболезненно, и, что самое важное, без потерь вернуть свои средства, поддержал гендиректор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.
Он объяснил, что более длительный период установить проблематично, поскольку это может создать операционную неопределенность для НПФ.
— Фонды обязаны вкладывать поступившие средства, а не держать в «подвешенном» состоянии из-за риска оттока. Это негативно отразится на доходности для всех участников программы, — уточнил эксперт.
Период охлаждения важен для любых длинных инструментов, согласны и в профильной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
— Люди чувствуют себя комфортнее, зная, что у них есть возможность расторгнуть договор без каких-либо потерь. Когда у человека есть время обдумать действия, он может тщательнее оценить все аспекты своего выбора, взвесить плюсы и минусы, а также учесть свои финансовые цели и потребности, — отметил президент АНПФ Сергей Беляков.
Он не сомневается, что такой подход способствует формированию более устойчивых и долгосрочных отношений между клиентом и фондом. Ведь это помогает избежать импульсивных решений, которые могут привести к негативным последствиям в будущем, предположил глава ассоциации НПФ.