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Крупнейший банк Таиланда ввел ужесточения для россиян

Крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank изменил требования к открытию новых депозитных счетов в Таиланде для иностранных клиентов. Об этом пишет Bangkok Post.

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Источник: AP 2024

Отмечается, что теперь путешественники и иностранные граждане должны обязательно иметь долгосрочные визы.

В кредитной организации подчеркнули, что изменения вызваны борьбой с финансовым мошенничеством, а также ужесточением политики кибербезопасности.

Уточняется, что изменение правил может затронуть некоторых иностранцев, и клиентам, которые испытывают трудности с финансовыми транзакциями, рекомендуют связаться с банком по любому из доступных каналов.

Ранее сообщалось, что Bangkok Bank заблокировал счета некоторым россиянам. Гражданам РФ предложили посетить с паспортом и банковской книжкой те отделения, где им открывали карты. При этом причину блокировки счетов не объяснили.