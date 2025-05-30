Крупнейший банк Таиланда ввел ужесточения для россиян

Отмечается, что теперь путешественники и иностранные граждане должны обязательно иметь долгосрочные визы.
В кредитной организации подчеркнули, что изменения вызваны борьбой с финансовым мошенничеством, а также ужесточением политики кибербезопасности.
Уточняется, что изменение правил может затронуть некоторых иностранцев, и клиентам, которые испытывают трудности с финансовыми транзакциями, рекомендуют связаться с банком по любому из доступных каналов.
Ранее сообщалось, что Bangkok Bank заблокировал счета некоторым россиянам. Гражданам РФ предложили посетить с паспортом и банковской книжкой те отделения, где им открывали карты. При этом причину блокировки счетов не объяснили.