Эксперты рассказали, как изменятся цены на аренду жилья с 1 июня

«Многие владельцы, не сумевшие продать квартиры, выводят их на аренду. Кроме того, часть инвесторов, ранее ориентированных на перепродажу, теперь работают в арендном сегменте. Это создает баланс между спросом и предложением. Также падает спрос на некоторые типы жилья, например, на евроформат, что приводит к локальному снижению ставок в этих категориях. В ряде регионов, особенно в тех, где рынок уже перегрет, цены также корректируются или стабилизируются», — пояснила она.