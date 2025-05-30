Эксперты рассказали, как изменятся цены на аренду жилья с 1 июня

«В июне 2025 года стоимость аренды жилья продолжит умеренно расти по сравнению с маем. Рост составит в среднем от 5 до 7% за месяц. Это обусловлено сезонным фактором: лето традиционно сопровождается повышенным спросом на аренду, особенно со стороны студентов, молодых специалистов и приезжих в крупные города», — рассказала преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.
В годовом выражении, по информации специалиста, рост ставок будет менее выраженным — порядка 13−15% по сравнению с июнем прошлого года. Такая динамика, по словам Цикановой, ниже прошлогодних показателей, когда в отдельных регионах наблюдался скачок цен на 25−30%. Эксперт объяснила замедление ростом стабилизации рынка, который преодолел последствия прошлогодних макроэкономических шоков.
В числе основных факторов, оказывающих давление на рынок, Циканова выделила высокий сезонный спрос, ограниченную доступность ипотеки (высокие процентные ставки и ужесточение условий кредитования) и рост цен на недвижимость, что в совокупности приводит к увеличению числа арендаторов и давлению на рынок.
Одновременно с этим аналитик перечислила факторы, сдерживающие рост стоимости аренды.
«Многие владельцы, не сумевшие продать квартиры, выводят их на аренду. Кроме того, часть инвесторов, ранее ориентированных на перепродажу, теперь работают в арендном сегменте. Это создает баланс между спросом и предложением. Также падает спрос на некоторые типы жилья, например, на евроформат, что приводит к локальному снижению ставок в этих категориях. В ряде регионов, особенно в тех, где рынок уже перегрет, цены также корректируются или стабилизируются», — пояснила она.
Таким образом, по итогам июня 2025 года на рынке аренды жилья ожидается сохранение тенденции к стабилизации. Как предположила Циканова, умеренный рост ставок продолжится, что снизит вероятность резких скачков цен. При этом арендодатели смогут сохранять цены выше инфляции преимущественно в наиболее ликвидных сегментах и локациях.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, в свою очередь, что уже в мае наметилось восстановление рынка после снижения цен в апреле. По ее оценке, к июню аренда квартир может подорожать на 6−7%.
«За май цены уже выросли на 0,03% на однушки и 0,70% на двухкомнатные квартиры, однако в крупных городах цены могут демонстрировать и отрицательную динамику: в Санкт-Петербурге — на 4,3% к апрелю, до 41,5 тыс. руб. в месяц», — сообщила экономист.
Годовые изменения, добавила Лебединская, также оказались заметными: однокомнатные квартиры подорожали на 10,7%, а двухкомнатные — на 8,9%. При этом снижение цен в отдельных сегментах сопровождалось увеличением срока поиска арендаторов, который в мае увеличился с одного дня до семи.
«Скорее всего, более очевидные признаки разворота цен на рынке мы увидим в июне-июле. Май и июнь — периоды роста ситуативного спроса. Арендаторы, ориентированные на долгосрочную аренду, заинтересованы найти клиентов до периода отпусков. Рост на рынке краткосрочной аренды связан с началом туристического сезона», — резюмировала Лебединская.
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