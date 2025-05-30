Кабмин запускает пилот для борьбы с кибермошенниками

«Начиная с 4 июня 2025 года в России начнется реализация пилотного проекта по оперативному взаимодействию госорганов, банков и операторов связи для борьбы с кибермошенничеством.

Цель — создать эффективный механизм взаимодействия государственных и негосударственных структур и наладить обмен информацией между ними для предотвращения преступлений с использованием информационных и коммуникационных технологий», — пояснили в правительстве.