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Кабмин запускает пилот для борьбы с кибермошенниками

Правительство РФ запускает пилотный проект по оперативному взаимодействию для борьбы с кибермошенниками. Об этом говорится в официальном ТГ — канале кабмина.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Начиная с 4 июня 2025 года в России начнется реализация пилотного проекта по оперативному взаимодействию госорганов, банков и операторов связи для борьбы с кибермошенничеством.
Цель — создать эффективный механизм взаимодействия государственных и негосударственных структур и наладить обмен информацией между ними для предотвращения преступлений с использованием информационных и коммуникационных технологий», — пояснили в правительстве.

В кабмине уточнили, платформой для такого взаимодействия станет государственная информационная система противодействия нарушениям в этой сфере. В ходе реализации пилотного проекта будет апробирована работа этой системы.

Так, планируется определить категории данных, необходимых для эффективного противодействия киберпреступлениям, выработать унифицированные форматы предоставления данных о правонарушениях, и достичь автоматизации оперативного взаимодействия.

Кроме того, предстоит выработать превентивные меры по борьбе с мошенниками, использующими цифровые каналы связи.

Участниками проекта со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Также в число участников войдут крупнейшие российские банки, операторы связи и АО «Национальная система платежных карт».

Завершение работы в рамках пилотного проекта запланировано на март 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете, резюмировали в кабмине.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».