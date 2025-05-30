Кабмин запускает пилот для борьбы с кибермошенниками

«Начиная с 4 июня 2025 года в России начнется реализация пилотного проекта по оперативному взаимодействию госорганов, банков и операторов связи для борьбы с кибермошенничеством.
Цель — создать эффективный механизм взаимодействия государственных и негосударственных структур и наладить обмен информацией между ними для предотвращения преступлений с использованием информационных и коммуникационных технологий», — пояснили в правительстве.
В кабмине уточнили, платформой для такого взаимодействия станет государственная информационная система противодействия нарушениям в этой сфере. В ходе реализации пилотного проекта будет апробирована работа этой системы.
Так, планируется определить категории данных, необходимых для эффективного противодействия киберпреступлениям, выработать унифицированные форматы предоставления данных о правонарушениях, и достичь автоматизации оперативного взаимодействия.
Кроме того, предстоит выработать превентивные меры по борьбе с мошенниками, использующими цифровые каналы связи.
Участниками проекта со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Также в число участников войдут крупнейшие российские банки, операторы связи и АО «Национальная система платежных карт».
Завершение работы в рамках пилотного проекта запланировано на март 2026 года. Его реализация даст новые возможности для защиты граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете, резюмировали в кабмине.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».