Инвесторы рассказали, с какого возраста с детьми надо начинать разговаривать о деньгах

В опросе приняли участие 3 тыс. российских инвесторов. Результаты опубликовала «Газета.Ru».
Четверть респондентов отметила, что первое знакомство с финансами надо проводить в дошкольном возрасте (до шести лет), еще 25% считают, что такое обучение целесообразно с первого класса. Идею введения уроков финансовой грамотности в школе в целом поддерживают три четверти опрошенных.
Что касается вопроса о том, когда разрешить ребенку самостоятельно инвестировать на фондовом рынке, тут мнения разделились. Работать с инвестициями детям с 14 до 17 лет готовы разрешить 45% респондентов, а 44% согласны на это только после того, как ребенку исполнится 18 лет.
Подавляющее большинство опрошенных (86%) считают, что навыки управления карманными деньгами в школе значительно упрощают финансовое планирование и распоряжение средствами во взрослой жизни. При этом 60% опрошенных уверены, что в повседневной жизни должны быть строгие ограничения в суммах для развития финансовой дисциплины детей. В большинстве случаев (86%) родители являются основным примером финансового поведения.
«Опрос наших клиентов подтверждает тезис о том, что при обучении финансовой грамотности нужно уделять как можно больше внимания теме финансовой безопасности, базовым представлениям о роли денег в жизни людей, умению отличать необходимые покупки от второстепенных или ненужных. Также необходимо приучать детей к планированию расходов и накоплений», — рассказала директор по продуктовому маркетингу и развитию «БКС Мир инвестиций» Ирина Золотова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».