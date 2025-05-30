Инвесторы рассказали, с какого возраста с детьми надо начинать разговаривать о деньгах

Что касается вопроса о том, когда разрешить ребенку самостоятельно инвестировать на фондовом рынке, тут мнения разделились. Работать с инвестициями детям с 14 до 17 лет готовы разрешить 45% респондентов, а 44% согласны на это только после того, как ребенку исполнится 18 лет.