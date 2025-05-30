Глава «Теремка» описал шок McDonald’s при попытке вернуться в Россию

«Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться — мы им что, дорожку должны постелить? Нет, конечно. Я уже ставил правительству задачу проработать программу возможного возвращения тех, кто захочет вернуться, но исключительно с учетом интересов нашего бизнеса. Вместе с вами все проработаем и продумаем до деталей. Только с выгодой для нас. Мы обязательно вам поможем. Даже не сомневайтесь», — сказал Путин.