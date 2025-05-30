Глава «Теремка» описал шок McDonald’s при попытке вернуться в Россию

Владельцу ресторанов быстрого питания McDonald’s придется отдать «колоссальные деньги», чтобы вернуться в Россию, потому что цена выкупа определяется показателями работы пришедшей ему на смену сети «Вкусно — и точка». Об этом в интервью РБК заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров.
«У них есть твердые договоренности на выкуп, но это будет очень дорого стоить. Цена выкупа определяется показателями, которые у “Вкусно — и точка” очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonald’s придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком», — считает Гончаров.
Сеть «Вкусно — и точка», по его мнению, работает хорошо, и сегодня нет предпосылок к тому, что они ухудшили бизнес. Но Гончаров полагает, что при изменении ситуации McDonald’s «должен вернуться» в Россию. Потребитель его с радостью примет — так же, как и другие ушедшие бренды, предполагает предприниматель.
Впрочем, проблемы при возвращении могут возникнуть у ушедших автомобильных концернов, полагает Гончаров: «Остались люди, обиженные на ушедших автопроизводителей после того, как у них ключи от BMW перестали работать и машина превратилась в кирпич. Эти люди скорее возьмут Audi или Mercedes». В целом возвращение немецкого автопрома, по мнению Гончарова, «может быть интересно разве что историческим музеям» — прогрессивные автомобилисты «уже давно ездят на китайских машинах».
Рестораны «Вкусно — и точка» открылись на месте McDonald’s в 2022 году. В марте 2022 года на фоне специальной военной операции на Украине американская корпорация сначала приостановила работу в России, а затем объявила об уходе с российского рынка и продаже своего бизнеса в стране. Новым его владельцем стал кузбасский предприниматель Александр Говор, который развивал рестораны сети McDonald’s по франшизе в Сибири. Сейчас «Вкусно — и точка» насчитывает более 900 предприятий в 65 регионах России, сообщается на официальном сайте компании.
Сделка по продаже активов состоялась в июне 2022 года. Корпорация McDonald’s продала свой российский бизнес за «символическую» плату, рассказывал Говор. Но новый владелец обязан был до конца года вложить в актив «6,5−7 млрд руб. — “огромную сумму”, которая включала обязательства по оплате перед поставщиками, арендные платежи и другие.
Договоренности, кроме этого, предусматривали возможность возвращения McDonald’s на российский рынок в течение 10−15 лет при условии, что Говор будет мастер-франчайзи. Владельцы McDonald’s, по словам Говора, «не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся» — при продаже активов они хотели быть уверены, что бизнес не развалится. Но McDonald’s вряд ли вернется в Россию в прежнем формате, указывал Говор. «Они будут выкупать за деньги, которые я вложил», — добавлял он.
В понедельник 26 мая на встрече представителей деловых кругов с президентом России Владимиром Путиным гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев выразил опасения, что в случае возвращения McDonald’s все IT-наработки, которые «Вкусно — и точка» развивала три года, будут напрасны. Пароев попросил президента не допустить такой ситуации. Путин в ответ пообещал помочь в урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald’s в Россию. Узнав о праве «не очень добросовестных партнеров» на обратный выкуп активов, Путин пошутил, что «долги платят только трусы».
«Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться — мы им что, дорожку должны постелить? Нет, конечно. Я уже ставил правительству задачу проработать программу возможного возвращения тех, кто захочет вернуться, но исключительно с учетом интересов нашего бизнеса. Вместе с вами все проработаем и продумаем до деталей. Только с выгодой для нас. Мы обязательно вам поможем. Даже не сомневайтесь», — сказал Путин.
В марте 2025 года Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. У отечественных производителей должны остаться преимущества, указывал президент. В апреле чиновники начали прорабатывать требования, которым должна соответствовать иностранная компания, чтобы вернуться в Россию, сообщали источники РБК.