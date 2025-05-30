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ЦБ опроверг информацию об ограничении на снятие наличных денег с 1 июня

В Банке России опровергли информацию об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы пользователей через чат — бот сервис.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
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Источник: РИА "Новости"

На вопрос правда ли, что банки с 1 июня ограничат снятие наличных через банкоматы, в ЦБ отметили, что информация об ограничении на снятие наличных денег в банкоматах с 1 июня не соответствует действительности.

«В апреле закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, которая обязывает банки при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных — не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения», — пояснили в ЦБ.

В регуляторе добавили, за это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте.

Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».