ЦБ опроверг информацию об ограничении на снятие наличных денег с 1 июня

«В апреле закон о банках и банковской деятельности был дополнен статьей, которая обязывает банки при выдаче наличных денег через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от случаев мошенничества. Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных — не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом банк обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения», — пояснили в ЦБ.



В регуляторе добавили, за это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте.



Нововведение вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет применяться при снятии наличных с любых платежных карт, в том числе кредитных. При этом при необходимости в течение срока действия ограничения человек сможет получить наличные в отделении обслуживающего его банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.