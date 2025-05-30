Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн

Ранее Гусев направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов. Депутат Госдумы предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа.
«Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 рублей выпуска 2023 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 рублей. В настоящее время Банк России рассматривает варианты её модернизации», — сказано в ответе.
В документе также сообщается, что в Банк России поступают предложения по модернизации оборотной стороны банкноты 100 рублей выпуска 2022 года, в частности о замене изображения карты России на изображение карты Центрального федерального округа, которому посвящена оборотная сторона данной банкноты.
«Центральный банк прислушался к нашему предложению и уже рассматривает варианты модернизации 100-рублевой банкноты. Включение новых регионов России в дизайн — это важный шаг. Который символизирует единство нашей страны и отражает её актуальные границы. Это и знак уважения к нашей истории, и людям, живущим в этих регионах», — сказал Гусев РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что обновленная банкнота станет гордостью для всех россиян. Политик уточнил, что старые купюры будут постепенно заменяться по мере износа, как он и предлагал ранее, а новые регионы России «найдут свое место в дизайне при очередной доработке».