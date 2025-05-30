Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн

«Центральный банк прислушался к нашему предложению и уже рассматривает варианты модернизации 100-рублевой банкноты. Включение новых регионов России в дизайн — это важный шаг. Который символизирует единство нашей страны и отражает её актуальные границы. Это и знак уважения к нашей истории, и людям, живущим в этих регионах», — сказал Гусев РИА Новости.