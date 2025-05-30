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Банкнота в сто рублей может получить обновленный дизайн

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Банкнота номиналом в 100 рублей может получить обновленный дизайн, следует из ответа Центрального Банка России на обращение первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду»), документ имеется в распоряжении РИА Новости.

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Источник: © РИА Новости

Ранее Гусев направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов. Депутат Госдумы предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа.

«Принимая во внимание, что на модернизированной банкноте 5000 рублей выпуска 2023 года и на разрабатываемых банкнотах номиналом 10, 50, 500, 1000 рублей предусмотрено отображение карты федерального округа, которому посвящен отдельный номинал, этот подход в целях поддержания единства оформления серии планируется распространить на дизайн банкноты 100 рублей. В настоящее время Банк России рассматривает варианты её модернизации», — сказано в ответе.

В документе также сообщается, что в Банк России поступают предложения по модернизации оборотной стороны банкноты 100 рублей выпуска 2022 года, в частности о замене изображения карты России на изображение карты Центрального федерального округа, которому посвящена оборотная сторона данной банкноты.

«Центральный банк прислушался к нашему предложению и уже рассматривает варианты модернизации 100-рублевой банкноты. Включение новых регионов России в дизайн — это важный шаг. Который символизирует единство нашей страны и отражает её актуальные границы. Это и знак уважения к нашей истории, и людям, живущим в этих регионах», — сказал Гусев РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что обновленная банкнота станет гордостью для всех россиян. Политик уточнил, что старые купюры будут постепенно заменяться по мере износа, как он и предлагал ранее, а новые регионы России «найдут свое место в дизайне при очередной доработке».