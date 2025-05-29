Bloomberg узнал, ради какого актива инвесторы бросают золото

В начале месяца биткоин достиг исторического максимума — 111 980 долларов — на фоне благоприятных регуляторных сигналов и усиливающейся макроэкономической неопределенности. Тем временем золото, несмотря на прирост более чем на 25% с начала года, откатилось от пиковых значений и сейчас торгуется примерно на 190 долларов ниже исторического максимума.