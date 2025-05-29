Bloomberg узнал, ради какого актива инвесторы бросают золото

Американские биржевые фонды фиксируют смену предпочтений инвесторов — приток средств, в том числе в фонд iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) от BlackRock Inc., за последние пять недель превысил 9 млрд долларов.
В то же время фонды, обеспеченные золотом, потеряли более 2,8 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg News.
В начале месяца биткоин достиг исторического максимума — 111 980 долларов — на фоне благоприятных регуляторных сигналов и усиливающейся макроэкономической неопределенности. Тем временем золото, несмотря на прирост более чем на 25% с начала года, откатилось от пиковых значений и сейчас торгуется примерно на 190 долларов ниже исторического максимума.
Аналитики отмечают, что наблюдаемая ротация свидетельствует о росте признания биткоина как инструмента диверсификации портфеля. Глобальный стратег по акциям Jefferies Кристофер Вуд отмечает, что и золото, и биткоин остаются средствами защиты от валютных рисков. Джефф Кендрик из Standard Chartered подчеркивает, что децентрализованный характер биткоина делает его более эффективным против системных финансовых рисков.
По мнению Дилина Ву из Pepperstone, корреляция биткоина с Nasdaq, долларом и золотом в последние недели стала минимальной, что делает криптовалюту все более привлекательной как инструмент хеджирования.
Дополнительное давление на традиционные активы оказало недавнее снижение суверенного кредитного рейтинга США агентством Moody’s, которое присоединилось к Fitch и S&P Global Ratings. Тем не менее, с начала года золото опережает биткоин по темпам роста (25% против 15%).
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