Юрист рассказал, как закон о персональных данных повлияет на бизнес

«Усугубляется эта ситуация тем, что в июле 2025 года вступят новые требования по “локализации” персональных данных, которые устанавливают запрет на запись и хранение персональных данных граждан РФ при их сборе, с использованием баз данных, расположенных за пределами РФ. В этой части можно ожидать от регулятора дополнительных разъяснений, которые внесут ясность в вопрос хранения персональных данных за пределами РФ», — заключил юрист.