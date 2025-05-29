Турецкий Indesit обогнал Haier по продажам холодильников в РФ

Аналогичный тренд наблюдается в сегменте стиральных машин: доля Haier снизилась до 14%, а Indesit выросла до 13%. Общий объем продаж бытовой техники падает из-за роста цен, высокой ключевой ставки и сокращения спроса после всплеска 2024 года. По прогнозам, к концу года рынок может сократиться еще на 10%.