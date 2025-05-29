Тихий суд: новая инициатива законодателей может спасти от внезапного списания долгов

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий коллекторам и микрофинансовым организациям (МФО) взыскивать долги в порядке приказного производства. Это означает, что такие организации больше не смогут получать исполнительные документы по «быстрой» процедуре, а их иски будут рассматриваться в общем порядке — с вызовом сторон, возможностью представить доказательства и обсудить сумму долга. Некоторые эксперты предупреждают, что запрет может увеличить нелегальное кредитование и осложнить процесс взыскания. «Известия» разбирались с экспертами, так ли всё просто и что это изменит.
Закон против судебной скрытности
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам взыскивать долги через упрощенную процедуру — приказное производство. Сейчас по ст. 122 ГПК РФ кредитор может без вызова сторон получить судебный приказ, который сразу становится исполнительным документом. То есть деньги могут быть списаны с должника, даже если он не подозревает о судебном процессе.
Поправки направлены на устранение этой практики. Коллекторы и МФО больше не смогут пользоваться лазейкой, чтобы тайно запускать взыскание. Вся процедура будет проходить в формате искового производства — с уведомлением, вызовом сторон и возможностью возражать. Это означает больше времени, больше прозрачности — и, возможно, больше справедливости.
Депутат Ярослав Нилов, один из авторов инициативы, считает, что существующая система открывает дверь для злоупотреблений: «Сегодня махинаторы пользуются упрощенным порядком получения судебных решений. Ответчик узнает о деле, когда уже идет принудительное взыскание. Мы предлагаем законодательно прикрыть эту лавочку».
На практике приказной порядок действительно часто используется как инструмент давления. По данным юристов, в делах до 500 тыс. рублей суд не обязан уведомлять должника заранее. Судебный приказ отправляется по почте, но в реальности может потеряться, попасть не туда или просто остаться без внимания. И тогда деньги исчезают со счета, а человек остается с вопросами и стрессом.
Доцент МФЮА, член Российского союза аудиторов Татьяна Твердова подтверждает: микрофинансовые организации используют приказное производство, чтобы взыскать долг и начисленные проценты в кратчайшие сроки. Важный момент — должник не может возразить или объясниться до списания денег. А стиль общения взыскателей часто носит психологически давящий характер, замечает она.
Особенно часто в такие ситуации попадают люди, взявшие кредиты из-за острой нужды: на лечение, образование, экстренные расходы. Законопроект, по мнению Твердовой, может вернуть баланс.
— У суда есть право, руководствуясь принципом разумности и справедливости, снизить проценты, установить отсрочку или рассрочку исполнения судебного акта по заявлению должника, — сказала Твердова.
В настоящее время правительство РФ уже высказало замечания к проекту закона, указывая на возможную дополнительную нагрузку на суды. В пресс-службе Верховного суда «Известиям» сообщили, что для выработки позиции ВС РФ по вопросам внесения изменений в законодательство обращений из Госдумы пока не поступало. В ЦБ на запросы издания на момент публикации материала не ответили.
Судебная эффективность или давление на должников?
Впрочем, не все участники рынка в восторге от инициативы. Представители саморегулируемых организаций и отраслевых объединений считают, что проблема не столько в приказном производстве, сколько в системе оповещения должников. Если бы уведомления приходили вовремя — не было бы претензий.
Так считают в СРО «МиР»: основная проблема состоит не в порядке взыскания, а в том, что клиенты сами не обновляют контактные данные. Письма возвращаются, уведомления не доходят. Поэтому, считают микрофинансисты, стоило бы развивать цифровую систему оповещений через «Госуслуги», а не запрещать целый институт.
С ними в целом солидарен председатель совета НАУМИР (Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка) Эльман Мехтиев. Он подчеркивает, что причины неполучения приказов кроются в недобросовестном поведении самих заемщиков: 95% должников, долги которых оказались у коллекторов, — неконтактные. Люди теряют сим-карты, меняют адреса, исчезают. «И что, суды в этом виноваты?» — задается вопросом представитель финрынка.
— А если кто-то думает, что такие меры приведут к тому, что рынок будет пытаться урегулировать всё на досудебной стадии, пусть ответит себе что выгоднее самому должнику: платить в год, по данным ФССП, чуть более 11% от суммы на судебной стадии или 50 и более процентов на досудебном этапе? — замечает Мехтиев.
Некоторые эксперты уверены: даже в текущей системе у должника есть инструменты защиты. Вопрос лишь в том, знает ли он о них и использует ли. Председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев напоминает: «Судебный приказ можно отменить в течение 10 дней после получения». И суд обязан это сделать — без объяснений. Более того, если письмо не было получено по уважительной причине, срок можно восстановить.
— В случае если у должника была уважительная причина пропуска (например, командировка), то он вправе восстановить срок, предусмотренный для отмены приказа, — говорит глава АЮР. — Более того, вступивший в законную силу приказ также можно обжаловать и в кассационном порядке.
Груздев указывает на упрощенное производство — в таком порядке рассматриваются, в частности, дела о взыскании денежных средств до 250 тыс. рублей. Там тоже есть свои особенности. Например, суд проходит без вызова сторон.
Хотя, уточняет он, даже упрощенные процедуры не лишают должников права на защиту. Ведь главное — не игнорировать судебную корреспонденцию.
Профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства имени М. С. Шакарян.
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Елена Стрельцова считает, что законопроект не повлияет на рынок коллекторских агентств, поскольку они, как правило, работают с уже подтвержденными долгами, в том числе, по банковским кредитам. А банковские кредиты могут быть взысканы не только в судебном, но и во внесудебном порядке через исполнительную надпись нотариуса, отмечает эксперт.
Юридический дисбаланс и микрофинансовая атака
Тем не менее даже при существующих возможностях для оспаривания приказной порядок ставит стороны в неравное положение. Судебный приказ можно отменить — но только если человек о нём узнает. А если нет?
Доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили подчеркивает: «Микрофинансовые компании указывают в приказах завышенные суммы, не давая должнику возможности доказать свою правоту. Суд просто выносит приказ, исходя из заявления взыскателя. Человека никто не слушает».
По ее словам, законопроект — это шаг к выравниванию позиций: «Он создает для должников шанс доказать, что сумма необоснованна, что проценты нужно снизить. Это важно для социальной стабильности — особенно в кризисное время».
Главная проблема приказного производства, по ее словам, связана с невозможностью уменьшить сумму взыскания. Так, законом установлен предельный размер суммы к взысканию по микрозаймам в виде штрафов и пени, которые не могут превышать 130%, то есть если основной долг составляет 10 тыс. рублей, то штраф и пени еще плюс максимум 13 тыс.
— При этом микрокредитные компании в своих исковых заявлениях могут указывать суммы куда более внушительные, а ответчик (должник) не имеет возможности защитить свои интересы и заявить о необоснованности требований, — отмечает Валишвили.
Предлагаемые поправки, по ее мнению, уравновешивают интересы сторон и вносят определенные ограничения на профессиональную деятельность в сфере взыскания, то есть на работу коллекторов. Фактически микрокредитные компании «просушивают» долг через судебный приказ и передают документы на взыскание коллекторам, которые, несмотря на ужесточение требований к их деятельности, зачастую используют весьма сомнительные способы работы с должниками, заключает она.