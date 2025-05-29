Тихий суд: новая инициатива законодателей может спасти от внезапного списания долгов

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий коллекторам и микрофинансовым организациям (МФО) взыскивать долги в порядке приказного производства. Это означает, что такие организации больше не смогут получать исполнительные документы по «быстрой» процедуре, а их иски будут рассматриваться в общем порядке — с вызовом сторон, возможностью представить доказательства и обсудить сумму долга. Некоторые эксперты предупреждают, что запрет может увеличить нелегальное кредитование и осложнить процесс взыскания. «Известия» разбирались с экспертами, так ли всё просто и что это изменит.