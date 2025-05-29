Эрик Трамп был бы рад, если бы некоторые крупные банки «исчезли»

В отчёте, опубликованном в среду, Федеральная резервная система сообщила, что 8% взрослых жителей США владеют криптовалютой и используют её для финансовых операций. Это «примерно на том же уровне, что и в прошлом году», но «ниже, чем 12% в 2021 году, когда впервые в опросе был задан вопрос о криптовалюте», говорится в отчёте.