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Эрик Трамп был бы рад, если бы некоторые крупные банки «исчезли»

Эрик Трамп заявил участникам конференции по криптовалютам, что хотел бы, чтобы некоторые крупные банки «исчезли». Данное высказывание перекликается с жалобами других членов семьи Трампа на традиционную финансовую систему.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Честно говоря, я был бы рад, если бы некоторые крупные банки исчезли, потому что, честно говоря, они этого заслуживают», — приводит слова Эрика Трампа Bloomberg.

Как сообщает агентство, конференция Bitcoin 2025 собрала вместе ведущих деятелей криптовалютной индустрии, а также политических сторонников в то время, когда биткоин близок к своему историческому максимуму, превышающему 110 тыс долларов.

С момента вступления в должность Трамп настаивал на более благоприятной для криптовалют политике. Личное состояние президента США теперь тесно связано со стоимостью биткоина и других цифровых токенов, что вызывает опасения по поводу конфликта интересов у экспертов по этике и других политиков.

В отчёте, опубликованном в среду, Федеральная резервная система сообщила, что 8% взрослых жителей США владеют криптовалютой и используют её для финансовых операций. Это «примерно на том же уровне, что и в прошлом году», но «ниже, чем 12% в 2021 году, когда впервые в опросе был задан вопрос о криптовалюте», говорится в отчёте.

Братья Трамп прокомментировали жалобы представителей отрасли о том, что традиционные банки закрывают счета, связанные с криптовалютными компаниями, что называют «дебанкингом». В среду они упомянули, что семья Трампа столкнулась с аналогичными проблемами. Организация Трампа подала в суд на Capital One за закрытие счетов компании после первого срока Трампа на посту президента.