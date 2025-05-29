В Совкомбанке объяснили слух о заморозке вкладов креативом застройщиков

Слухи о возможной заморозке вкладов появились осенью прошлого года и быстро распространились, несмотря на официальные опровержения со стороны Банка России и участников банковского сектора.
Хотимский отметил «Ведомостям», что этот слух был «блестящим креативом» пиарщиков строительных компаний. По его словам, распространение подобных сообщений привело к заметному перетоку средств.
«И действительно, мы видели определенный переток с банковских вкладов в пользу покупки недвижимости. По нашей оценке, на такие покупки пришлось около 10% спроса в конце прошлого года», — отметил банкир.
Благодаря этой информационной кампании, отмечает Хотимский, застройщикам удалось повысить интерес к покупке недвижимости.
«Каждый борется за выживаемость и за свои результаты всеми доступными способами. Поэтому мы к такому отнеслись с пониманием, тем более что у банков все-таки ситуация оставалась и остается стабильной — снимали люди с депозитов под 20% годовых деньги и покупали квартиры, и слава богу», — уточнил он.
В Совкомбанке расценивают подобные случаи как исключение. По мнению Хотимского, благодаря строгому надзору Банка России, прочистке рынка и работе Фонда консолидации банковского сектора, системно значимые банки демонстрируют устойчивость, а на их счета приходится основная масса вкладов. Поэтому у клиентов российских банков сформировано устойчивое отношение к подобной информационной повестке, заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».