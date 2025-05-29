В Совкомбанке объяснили слух о заморозке вкладов креативом застройщиков

«Каждый борется за выживаемость и за свои результаты всеми доступными способами. Поэтому мы к такому отнеслись с пониманием, тем более что у банков все-таки ситуация оставалась и остается стабильной — снимали люди с депозитов под 20% годовых деньги и покупали квартиры, и слава богу», — уточнил он.