Reuters объяснил «быструю и тихую» отставку Маска

Сам предприниматель в Х написал, что его работа госслужащим «подходит к концу», и поблагодарил главу Белого дома за «возможность сократить неэффективные расходы». «Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам: этот парень, — этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужна его машина [Tesla], хотя я купил одну», — говорил Трамп о Маске.