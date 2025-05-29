Акции и доллар растут после того, как суд заблокировал пошлины Трампа

Однако, как сообщает Reuters, новость о решении суда ударила по традиционным валютам-убежищам, подняв курс доллара на 0,7% по отношению к швейцарскому франку до 0,8327. Доллар также вырос на 0,7% по отношению к японской иене до 145,86 иены, в то время как евро подешевел на 0,4% до 1,1245 доллара.