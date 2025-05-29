Акции и доллар растут после того, как суд заблокировал пошлины Трампа

Суд по международной торговле, расположенный в Манхэттене, постановил, что Трамп превысил свои полномочия, введя повсеместные пошлины на импорт из стран, которые продают Соединенным Штатам больше, чем покупают.
Белый дом немедленно подал апелляцию и, как сообщает Reuters, при необходимости может дойти до Верховного суда. Однако, как отмечает агентство, пока это дает некоторую надежду на то, что Трамп может отказаться от самых высоких тарифов, которыми он угрожал.
Это также может побудить торговых партнеров США приостановить любые торговые переговоры, которые они ведут с Белым домом, ожидая решения этого вопроса.
Инвесторы отреагировали повышением цен на акции, передает Reuters. Японский Nikkei быстро укрепился на 1,7%, в то время как южнокорейские акции выросли на 1,8%, достигнув девятимесячного максимума.
Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI показал рост на 0,5%, в то время как китайские «голубые фишки» укрепились на 0,6%.
Колебания ощущались во всем мире: фьючерсы на EUROSTOXX 50 выросли на 1,3%, на FTSE — на 0,8%, на DAX — на 1,1%.
Однако, как сообщает Reuters, новость о решении суда ударила по традиционным валютам-убежищам, подняв курс доллара на 0,7% по отношению к швейцарскому франку до 0,8327. Доллар также вырос на 0,7% по отношению к японской иене до 145,86 иены, в то время как евро подешевел на 0,4% до 1,1245 доллара.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 4,51%, и рынки еще больше снизили вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой в ближайшее время.