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Акции и доллар растут после того, как суд заблокировал пошлины Трампа

Азиатские акции и фьючерсы на Уолл-стрит выросли в цене в Азии в четверг после того, как федеральный суд США заблокировал вступление в силу тарифов президента Дональда Трампа.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Shutterstock
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Суд по международной торговле, расположенный в Манхэттене, постановил, что Трамп превысил свои полномочия, введя повсеместные пошлины на импорт из стран, которые продают Соединенным Штатам больше, чем покупают.

Белый дом немедленно подал апелляцию и, как сообщает Reuters, при необходимости может дойти до Верховного суда. Однако, как отмечает агентство, пока это дает некоторую надежду на то, что Трамп может отказаться от самых высоких тарифов, которыми он угрожал.

Это также может побудить торговых партнеров США приостановить любые торговые переговоры, которые они ведут с Белым домом, ожидая решения этого вопроса.

Инвесторы отреагировали повышением цен на акции, передает Reuters. Японский Nikkei быстро укрепился на 1,7%, в то время как южнокорейские акции выросли на 1,8%, достигнув девятимесячного максимума.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI показал рост на 0,5%, в то время как китайские «голубые фишки» укрепились на 0,6%.

Колебания ощущались во всем мире: фьючерсы на EUROSTOXX 50 выросли на 1,3%, на FTSE — на 0,8%, на DAX — на 1,1%.

Однако, как сообщает Reuters, новость о решении суда ударила по традиционным валютам-убежищам, подняв курс доллара на 0,7% по отношению к швейцарскому франку до 0,8327. Доллар также вырос на 0,7% по отношению к японской иене до 145,86 иены, в то время как евро подешевел на 0,4% до 1,1245 доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 4,51%, и рынки еще больше снизили вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой в ближайшее время.