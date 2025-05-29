Путин поручил завершить работу над зачетом в стаж отпусков по уходу за детьми

На встрече с отмеченными госнаградами многодетными семьями одна из участниц, мама 10-х детей, пожаловалась, что по закону сейчас в страховой стаж засчитывается не более 6 лет отпуска по уходу за ребенком — то есть, за четверых детей. «Вот, что касается зачета при начислении стажа, мы обязательно посмотрим на это», — отметил президент, попросил профильного вице-премьера Татьяну Голикову взять это в работу. Голикова ответила, что соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.