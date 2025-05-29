Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил завершить работу над зачетом в стаж отпусков по уходу за детьми

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил довести до конца работу над включением в страховой стаж периодов отпусков по уходу за пятым и последующим детьми.

Источник: Freepik

На встрече с отмеченными госнаградами многодетными семьями одна из участниц, мама 10-х детей, пожаловалась, что по закону сейчас в страховой стаж засчитывается не более 6 лет отпуска по уходу за ребенком — то есть, за четверых детей. «Вот, что касается зачета при начислении стажа, мы обязательно посмотрим на это», — отметил президент, попросил профильного вице-премьера Татьяну Голикову взять это в работу. Голикова ответила, что соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму.

«Надо просто довести это до конца. Я уверен, что депутаты отреагируют положительно, надо просто довести до конца, чтобы это нигде не затерялось, чтобы была поставлена точка в этой работе», — резюмировал глава государства.