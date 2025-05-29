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Экономист напомнил о повышенных выплатах во второй половине мая

Выплаты россиянам с фиксированным окладом за вторую половину мая 2025 года будут выше, чем за первую часть месяца. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Это связано с производственным календарем и положениями статьи 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц — пропорционально отработанному времени. При пятидневной рабочей неделе в апреле 2025 года было 22 рабочих дня — по 11 на каждую половину месяца. В мае — только 18 рабочих дней, из которых семь приходятся на первую половину и 11 — на вторую. Такой перекос влияет на структуру выплат», — отметил эксперт «Газете.Ru».

Согласно расчетам Балынина, при окладе в 50 тысяч рублей, в апреле выплата за каждую половину месяца составляла 25 тысяч рублей до вычета НДФЛ. В мае работник получит 19 444,44 рубля за первую половину месяца и 30 555,56 рубля — за вторую (до вычета НДФЛ). После удержания подоходного налога (13%), выплата составит 16 916,44 рубля за первую половину мая и 26 583,56 рубля — за вторую.

Эксперт подчеркнул, что во второй половине мая окладная часть выплаты будет больше не только первой майской, но и второй апрельской. Дополнительно на размер поступлений может повлиять тот факт, что премии и надбавки традиционно начисляются ко второй выплате месяца.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».