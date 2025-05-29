Экономист напомнил о повышенных выплатах во второй половине мая

«Это связано с производственным календарем и положениями статьи 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц — пропорционально отработанному времени. При пятидневной рабочей неделе в апреле 2025 года было 22 рабочих дня — по 11 на каждую половину месяца. В мае — только 18 рабочих дней, из которых семь приходятся на первую половину и 11 — на вторую. Такой перекос влияет на структуру выплат», — отметил эксперт «Газете.Ru».
Согласно расчетам Балынина, при окладе в 50 тысяч рублей, в апреле выплата за каждую половину месяца составляла 25 тысяч рублей до вычета НДФЛ. В мае работник получит 19 444,44 рубля за первую половину месяца и 30 555,56 рубля — за вторую (до вычета НДФЛ). После удержания подоходного налога (13%), выплата составит 16 916,44 рубля за первую половину мая и 26 583,56 рубля — за вторую.
Эксперт подчеркнул, что во второй половине мая окладная часть выплаты будет больше не только первой майской, но и второй апрельской. Дополнительно на размер поступлений может повлиять тот факт, что премии и надбавки традиционно начисляются ко второй выплате месяца.
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