Экономист напомнил о повышенных выплатах во второй половине мая

«Это связано с производственным календарем и положениями статьи 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц — пропорционально отработанному времени. При пятидневной рабочей неделе в апреле 2025 года было 22 рабочих дня — по 11 на каждую половину месяца. В мае — только 18 рабочих дней, из которых семь приходятся на первую половину и 11 — на вторую. Такой перекос влияет на структуру выплат», — отметил эксперт «Газете.Ru».