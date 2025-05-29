Норвежский троллинг: крупнейшее месторождение ограничило экспорт в ЕС

— Пока представители Equinor ожидают, что перебои продлятся до 31 мая. При этом уже сейчас поставки в Европу из Норвегии частично восстановились — сейчас они, по данным Gassco, составляют 276 млн кубометров в сутки против нормального уровня в 300−320 млн кубометров в сутки. На этом фоне, по нашим оценкам, из-за текущих перебоев с поставками из Норвегии европейский рынок потеряет в пределах 0,5 млрд куб. м газа, что является достаточно небольшим значением в масштабах рынка. Это же заметно и по достаточно умеренной реакции цен. Впрочем, отметим, что после длительных перебоев поставок сохраняются риски, — отметил аналитик «Финам» Сергей Кауфман.