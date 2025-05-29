Норвежский троллинг: крупнейшее месторождение ограничило экспорт в ЕС

Норвежская нефтегазовая компания Equinor сообщила на этой неделе о незапланированном сокращении добычи на своем крупнейшем месторождении Тролль. Это произошло вдобавок к плановому снижению, которое в этом году будет длиться на протяжении десяти месяцев из-за ремонтных работ. Немедленным эффектом стало повышение цен на газ, подскочивших на 2,2% на голландском хабе TTF. Всё это происходит на фоне довольно слабых показателей летней кампании по заполнению европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). Почему Европа и аналитики индустрии внимательно следят за заминками в норвежской газодобыче и как это повлияет на европейские планы отказаться от российского газа — в материале «Известий».
Новый главный поставщик…
После сокращения поставок из России в 2022 году, предпринятых по инициативе ЕС, ключевую роль в снабжении союза газом стала играть Норвегия. К 2024 году ее доля на европейском рынке составила около 30%, чему поспособствовал рост цен, который простимулировал норвежцев наращивать мощности на шельфовых месторождениях в Северном и Норвежском морях. В прошлом году поставки из Норвегии в ЕС составили более 90 млрд кубометров, из которых на Тролль пришлось более 40 млрд кубометров. Таким образом, месторождение увеличило свою добычу на 10% за год.
Наступил 2025 год, когда спустя три года после начала СВО поставки из России через Украину прекратились. Импорт из Норвегии стал еще более актуальным: возможности США нарастить поставки не безграничны, с другими источниками тоже есть немало сложностей. Зима, хотя и оказалась умеренной, привела к значительному опустошению европейских ПХГ, которые к окончанию сезона оказались заполнены примерно на 30%. В этих условиях норвежцы еще несколько месяцев назад объявили о проведении ремонтных работ на нескольких месторождениях.
В общей сложности эти работы должны привести к сокращению добычи на 14 млн кубометров газа в день, причем максимума это снижение должно достигнуть в сентябре (почти 50 млн кубометров в день). То есть в общей сложности речь идет примерно о 5 млрд кубометров по итогам года. Но теперь в добавление к запланированной приостановке добычи добавилась еще и экстренная. По словам президента Института энергетики и финансов Марселя Салихова, совокупное снижение добычи из-за внепланового ремонта составило около 35 млн кубометров ежедневно.
Кампания по заполнению ПХГ между тем пока идет не идеально. На данный момент в хранилища закачано газа на 45% от их вместимости, что на 20 пунктов меньше, чем в тот же период прошлого года. Ситуация в Норвегии делает обстановку еще более тревожной.
…и главный манипулятор.
— Норвегия действительно является крупнейшим экспортером природного газа в страны ЕС, — отмечает директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова. — Поэтому на объявлении о сокращении поставок (а с января страна поставила в ЕС всего на 1 млрд куб. м газа меньше, чем в аналогичный период 2024 года) спотовые котировки пошли вверх.
По ее словам, трейдеры понимают, что с начала 2025 года Европа лишилась украинского транзита российского газа, а задачу по наполнению хранилищ на 90% к октябрю никто не отменял.
— Европейцы справятся с этой задачей, привлекая дополнительный СПГ с рынка более высокой ценой. Любопытно, что норвежцы, первые перешедшие на спотовую торговлю газом с ЕС еще лет 15 назад, не раз были замечены в манипулировании ценами в регионе как раз путем начала внеплановых ремонтных работ на своих месторождениях, — заключила собеседница «Известий».
В то же время, считают специалисты, сильного провала в добыче и импорте в ЕС пока ждать не стоит.
— Пока представители Equinor ожидают, что перебои продлятся до 31 мая. При этом уже сейчас поставки в Европу из Норвегии частично восстановились — сейчас они, по данным Gassco, составляют 276 млн кубометров в сутки против нормального уровня в 300−320 млн кубометров в сутки. На этом фоне, по нашим оценкам, из-за текущих перебоев с поставками из Норвегии европейский рынок потеряет в пределах 0,5 млрд куб. м газа, что является достаточно небольшим значением в масштабах рынка. Это же заметно и по достаточно умеренной реакции цен. Впрочем, отметим, что после длительных перебоев поставок сохраняются риски, — отметил аналитик «Финам» Сергей Кауфман.
По словам Салихова, сокращение поставок привело к росту цен, но также — относительно умеренному. За последние четыре недели цены на TTF выросли с $380 до $420 за тысячу кубометров, но это всё еще сильно ниже уровней января — февраля этого года ($550−600). На более длинном горизонте поставки из Норвегии остаются достаточно стабильными. К примеру, за январь — середину мая 2025 года поставки в Европу составили 36 млрд куб. м, в прошлом году за аналогичный период было 37 млрд кубометров.
— Сокращение объемов поставок норвежского газа Европа может замещать увеличением поставок СПГ. К примеру, в марте и апреле импорт сжиженного газа превышал 12 млрд кубометров в месяц, это рекордно высокие уровни. Основной прирост происходит за счет увеличения поставок из США, — добавил Салихов.
Будут ли корректировки?
В 2025 году в ЕС постоянно поднимается вопрос о полном отказе от российского газа. Напомним, что в прошлом году объемы его поставок заметно выросли. В частности, российского СПГ было экспортировано в Европу на 18% больше, чем в 2023 году. Разумеется, после приостановки транзита через Украину общие показатели должны будут сократиться. Но насколько реально говорить о полном отказе от торговли газом с Россией?
Сергей Кауфман не ожидает, что проблемы Норвегии как-то повлияют на планы ЕС по отказу от российского газа.
— В то же время отметим, что если отказ от российского СПГ на горизонте 1−2 лет является возможным на фоне роста предложения на данном рынке, то отказ от остатков трубопроводного газа мы считаем маловероятным из-за позиции Венгрии и Словакии.
Салихов, в свою очередь, заявил, что пока поставки из России устойчиво снижаются. С января по середину мая трубопроводный экспорт из РФ составил 6,8 млрд кубометров, что почти в два раза меньше аналогичного периода 2024 года.
— Еврокомиссия намерена полностью прекратить импорт российского газа (трубопроводного и СПГ) к концу 2027 года, — сказал Салихов. — Уже к концу 2025 года планируется прекратить все новые и спотовые контракты, что должно сократить импорт на треть. Реализация этих планов зависит от наличия альтернативных поставок — прежде всего из Норвегии, США, Катара и других стран. Если перебои с поставками из Норвегии или других альтернативных источников будут повторяться, ЕС может столкнуться с необходимостью корректировать свои планы или хотя бы смягчать сроки и условия полного отказа от российского газа.
При этом Кауфман считает, что на данный момент незаметно, что у ЕС могут возникнуть значительные сложности с подготовкой к отопительному сезону.
— Хотя сниженный уровень запасов и является одним из ключевых факторов, из-за которого цены держатся выше отметки $400 за тысячу кубометров. Повышенный уровень цен и рост предложения на рынке СПГ позволяют ЕС увеличивать импорт сжиженного газа, что приводит к более высоким темпам заполнения ПХГ, хотя и со значительно более низкой базы, чем в последние два года.