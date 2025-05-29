Ниже плинтуса: продажи жилой недвижимости в России рухнули почти на 40%

В России рухнули продажи жилой недвижимости — в апреле к марту на 40%. Тренд на снижение начался в феврале и с каждым месяцем усиливается. Россияне не спешат вкладываться в недвижимость после сокращения ипотечных программ и в условиях высокой ключевой ставки. При этом девелоперы всё чаще продают квартиры в рассрочку, ее доля составляет 54%. Падение продолжится и в мае, предполагают представители бизнеса и эксперты. При этом в ЦБ считают, что ситуация на рынке жилья не требует системных антикризисных мер.