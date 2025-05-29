Назван основной претендент на российский бизнес UniCredit

Как рассказали «Коммерсанту» три источника, сделка по покупке российской «дочки» UniСredit может совершаться в интересах консорциума «Альфа-групп», в периметр которого входит А1. Отмечается, что бывший глава компании Андрей Елинсон в 2022 году учредил Inweasta — структуру, с которой Asas Capital и Mada Capital планируют объединиться для совершения сделки по ЮниКредит Банку.