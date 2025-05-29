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Назван основной претендент на российский бизнес UniCredit

Бенефициаром покупки российского подразделения UniCredit с дисконтом в 60% от рыночной стоимости могут быть структуры «Альфа-групп», сообщает «Коммерсант», сославшись на источники на банковском рынке.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
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Источник: UniCredit

Ранее агентство Reuters писало, что итальянская группа UniСredit нашла покупателей для российской «дочки» — ЮниКредит Банка. Так, с предложением о покупке к казначейсктву Италии обратились компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По данным Reuters, покупателями выступят базирующиеся в Дубае инвестиционные компании Asas Capital и Mada Capital. Они хотят приобрести российское подразделение банка со скидкой в 60%.

Как рассказали «Коммерсанту» три источника, сделка по покупке российской «дочки» UniСredit может совершаться в интересах консорциума «Альфа-групп», в периметр которого входит А1. Отмечается, что бывший глава компании Андрей Елинсон в 2022 году учредил Inweasta — структуру, с которой Asas Capital и Mada Capital планируют объединиться для совершения сделки по ЮниКредит Банку.

При этом, в Альфа-банке сообщили «Коммерсанту», что им неизвестно о подобных планах, в А1 и «Альфа-групп» не ответили на запрос.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».